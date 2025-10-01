Tempo davanti allo schermo - Ottobre 2025

HQ

È il periodo più spaventoso dell'anno, il che significa naturalmente che i tipi di film e serie televisive che arrivano tendono ad avere un fattore horror o spaventoso. Questo è certamente il caso di quest'anno, poiché ottobre ha tonnellate di orrore da aspettarsi, oltre a un carico di altri progetti che arriveranno nelle prossime settimane.

Prima di continuare, un rapido promemoria. Abbiamo basato le nostre selezioni su un calendario delle uscite nel Regno Unito , quindi assicurati di controllare localmente per informazioni e elenchi accurati.

Play Dirty [Prime Video] - 1 ottobre

A dare il via alle cose è un film poliziesco d'azione di Prime Video, che vede Mark Wahlberg e LaKeith Stanfield combinarsi nei panni di due criminali che si ritrovano a tentare di completare la rapina di una vita. Aspettati scontri a fuoco, momenti di tensione e persino accenni di umorismo in questo film streamer.

Lui - 3 ottobre

Il primo film horror puro del mese mette sotto i riflettori Marlon Wayans nei panni di un atleta leggendario dalle intenzioni sinistre. Him vede il giovane prodigio di Tyriq Withers decidere di allenarsi con il campione di Wayons, una decisione di cui inizia presto a pentirsi quando il carisma si trasforma in qualcosa di molto più contorto.

L'autobus perduto [Apple TV+] - 3 ottobre

Una delle grandi aggiunte di Apple TV+ questo mese vede Paul Greengrass al posto di regista e protagonista Matthew McConaughey, che qui appare come un autista di autobus incaricato di avventurarsi in un incendio mortale per salvare un insegnante di scuola e oltre 20 bambini da un triste destino. Ispirato a un evento realmente accaduto, questo sembra essere un thriller imperdibile.

La macchina d'astatura - 3 ottobre

Dwayne Johnson ha recitato in molti film, ma pochi sono considerati veri aspiranti ai premi. The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie, sta cercando di cambiare questo, poiché Johnson appare come il combattente UFC Mark Kerr, per una storia che esplora la sua storia e l'effetto che il combattimento ha avuto sulla sua vita personale e amorosa.

Roofman - 3 ottobre

Un altro racconto biografico, anche se questa volta più una storia basata su eventi veri e selvaggi. Roofman vede Channing Tatum apparire come un criminale carismatico che, mentre è in fuga dalla polizia, si nasconde nel tetto di un negozio di giocattoli di notte mentre presta servizio come dipendente durante il giorno. Come puoi immaginare, questo porta a tutti i tipi di relazioni contorte...

Tron: Ares - 10 ottobre

È passato molto tempo dall'ultima volta che è arrivato un nuovo film di Tron, ma questo ottobre cambierà le cose poiché Tron: Ares ci riporterà nel Grid. Questa volta, però, invece di cercare di fuggire dal mondo digitale, l'obiettivo sarà quello di fermare un pericoloso programma di intelligenza artificiale che è sfuggito e sta ora devastando il mondo reale.

L'ultima frontiera [Apple TV+] - 10 ottobre

L'altro grande sforzo diApple TV+ di questo ottobre è una serie che vede Jason Clarke incaricato di essere un singolare maresciallo degli Stati Uniti a caccia di un aereo di criminali violenti, che si sono recentemente schiantati nella natura selvaggia dell'Alaska. Con scarse probabilità e un'immensa pressione, può un uomo rimanere saldo e proteggere i molti?

La donna nella cabina 10 [Netflix] - 10 ottobre

Keira Knightley continua la sua recente relazione con Netflix con un nuovo dramma whodunnit che segue una donna che tenta di svelare un raccapricciante segreto mentre viaggia come passeggera su una lussuosa nave da crociera. Con un cast impilato tra cui Hannah Waddingham, Guy Pearce, Kaya Scodelario, Gugu Mbatha-Raw e altri, questo sembra essere un must per gli utenti di Netflix.

Good Boy - 10 ottobre

Uno dei film horror più singolari che vedrete questo ottobre. Good Boy è un film che esplora come un giovane cane deve superare entità soprannaturali e oscure, tutto per proteggere e salvare il suo proprietario dalle loro intenzioni contorte e brutali. Sì, senza dubbio questo sarà difficile da guardare per gli amanti dei cani di tutto il mondo.

Splinter Cell: Deathwatch [Netflix] - 14 ottobre

Netflix sta espandendo la sua gamma di adattamenti di videogiochi continuando a lavorare con Ubisoft. Il prossimo è Splinter Cell, con l'animato Deathwatch che è una serie che ruota attorno a un Sam Fisher invecchiato e quasi mitico, che sta tornando in azione per aiutare una giovane e promettente recluta a scoprire una cospirazione globale.

Buona Fortuna - 17 ottobre

Keanu Reeves guida un cast stellare in questa commedia di prossima uscita. Good Fortune vede Reeves apparire come l'Angelo Gabriele, che nel tentativo di trarre di più dalla sua esistenza tenta di migliorare la vita di due individui molto diversi, un'impresa che raggiunge scambiando le loro vite e situazioni.

Black Phone 2 - 17 ottobre

Forse il film horror del mese. Ethan Hawke torna nei panni del contorto cattivo a cui ha dato vita qualche anno fa in un sequel che vede come un Finn più adulto supera lo stesso stalker che ha minacciato la sua vita quando era giovane. Il Black Phone 2 sembra essere spaventoso, inquietante e cruento, e un successo infallibile nelle settimane che precedono Halloween.

Springsteen: Liberami dal nulla - 24 ottobre

Potrebbe essere la stagione spettrale, ma è anche la stagione delle biografie... Il prossimo della lista è un film che approfondisce la vita di Bruce Springsteen e vede Jeremy Allen White diventare il leggendario cantante e portarci in un viaggio che esplora come ha realizzato l'amato album Nebraska.

Una casa di dinamite [Netflix] - 24 ottobre

È un buon mese per essere un fan di Netflix, e A House of Dynamite lo afferma semplicemente. Si tratta di un dramma politico teso e ambizioso che esplora il modo in cui gli Stati Uniti si affrettano a rispondere alla minaccia di un singolo attacco missilistico non attribuito. Lanciano un contrattacco e, in caso affermativo, contro chi?

IT: Benvenuti a Derry [HBO Max] - 27 ottobre

Nei giorni che precedono Halloween, HBO ci sta regalando un ritorno a Derry nella serie televisiva prequel dei film IT. Sì, questa serie esplorerà come Pennywise è arrivato nella piccola e pittoresca città e vede come il suo arrivo ha trasformato l'ambiente piuttosto bello in qualcosa di molto più sinistro e ostile.

Star Wars: Visions - Stagione 3 [Disney+] - 29 ottobre

La serie antologica animata sta tornando e ci riporta in una galassia lontana, lontana. Star Wars: Visions ritorna per un altro ciclo di episodi che hanno ciascuno un tocco anime, offrendoci storie uniche e sconnesse che hanno tutte la loro identità visiva e il loro stile. Abbiamo aspettato più Star Wars intrattenimento da consumare, e questo dovrebbe almeno soddisfare la nostra fame per un po'.

The Witcher - Stagione 4 [Netflix] - 30 ottobre

A completare il mese c'è la prossima (e penultima) stagione della serie The Witcher di Netflix. Dopo la partenza di Henry Cavill come Geralt of Rivia, questo prossimo round di episodi vede Liam Hemsworth assumere il ruolo del White Wolf, il tutto per una serie di episodi che probabilmente diventeranno anche la TV imperdibile per gli abbonati Netflix.

E questo lo fa. Un altro Screen Time è avvolto e nei libri. Assicurati di tornare tra qualche settimana quando esamineremo ciò che novembre 2025 ha in serbo per gli appassionati di cinema e TV.