Tempo davanti allo schermo - settembre 2026

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L'estate è ormai nei suoi ultimi giorni e l'autunno è all'orizzonte. È ora di ricominciare a rimettersi mentre le foglie cadono dagli alberi e le temperature più fresche ritornano, il che probabilmente significa che sei più disperato che mai di trovare intrattenimento emozionante che riempia i giorni più bui. Se così fosse, questo settembre ha in serbo molte cose per utenti di servizi di streaming e per i spettatori, gran parte delle quali marceremo in questa ultima versione di Screen Time.

Come sempre, abbiamo basato le nostre scelte su un calendario di uscite nel Regno Unito, quindi assicurati di controllare localmente le inserzioni e le informazioni accurate.

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The Gentlemen: Stagione 2 [Netflix] - 3 settembre

Dopo una prima stagione immensamente popolare, la raffinata serie drammatica gangster di Guy Ritchie è pronta a tornare su Netflix, vedendo l'aristocratico Eddie Horniman, interpretato da Theo James, combattere ancora una volta contro delinquenti e criminali che cercano di rubargli il controllo di una parte della malavita londinese. Con Kaya Scodelario e Daniel Ings tra le star di ritorno, aspettatevi dialoghi arguti e violenza cruda in questo progetto molto apprezzato.

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Chad Powers: Stagione 2 [Disney+] - 3 settembre

Glen Powell è diventato una delle stelle preferite di Hollywood attuali, ma è anche l'uomo dietro la persona di Chad Powers, un enigmatico e talentuoso quarterback universitario che in realtà è un ex professionista disonorato nascosto sotto una maschera protesica. Nella seconda stagione dello show comico, il Russ di Powell è sottoposto a ulteriori pressioni man mano che sempre più persone iniziano a notare delle crepe sulla sua straordinaria menzogna.

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Mayday [Apple TV] - 4 settembre

Apple TV ha in programma una notevole quantità di progetti promettenti per questo settembre, e un esempio è il film d'azione comica noto come Mayday. Questo film vede Kenneth Branagh e Ryan Reynolds nei ruoli principali, dove la coppia interpreta un ex agente del KGB e un pilota americano abbattuto, con la storia che segue i due mentre tentano di fuggire dalla Russia sovietica per raggiungere la salvezza in Occidente.

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Il Grand Tour: Stagione 1 [Prime Video] - 4 settembre

Ha un nuovo aspetto e un nuovo cast alla guida, ma The Grand Tour tornerà presto. Nonostante Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May stiano entrambi cercando di ritirarsi dal loro periodo da conduttori automobilistici, Prime Video sta rilanciando lo show che ha fondato, questa volta con alcuni volti nuovi a guidare, tra cui Francis Bourgeois, Thomas Holland e James Engelsman.

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Magia Pratica 2 - 11 settembre

In un'epoca di reboot e sequel, non dovrebbe sorprendere che Practical Magic abbia finalmente un seguito dopo quasi 30 anni. Sandra Bullock e Nicole Kidman stanno tornando alle loro abitudini da stregone, questa volta nel tentativo di spezzare l'incantesimo che le ha lasciate senza amore per secoli, un tentativo con risultati inaspettati e potenzialmente catastrofici. Con Lee Pace, Dianne Wiest, Joey King e altri ancora nel cast, aspettatevi un tocco di commedia, dramma e molta fantasia in questo sequel.

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Corridore - 11 settembre

Alan Ritchson e Owen Wilson in una commedia d'azione? Runner cerca di rubare la scena come uno dei progetti più divertenti dell'anno, vedendo la coppia unirsi per apparire come un ex soldato e un corriere medico incaricato di consegnare un organo cruciale a una bambina morente, mentre le forze lavorano per impedire loro di raggiungere l'obiettivo cercando di prendersi la consegna.

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Cavalli lenti [Apple TV] - 16 settembre

La seconda grande aggiunta al portfolio Apple TV di questo settembre è l'attesa sesta stagione di Slow Horses. Il thriller di spionaggio è destinato a tornare, vedendo Gary Oldman riprendere i suoi compiti di Jackson Lamb e fare tutto il possibile per salvare i suoi agenti Slow Horses da destini tristi, tutto mentre sono improvvisamente stati prese di mira da forze sconosciute.

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Neagley [Prime Video] - 16 settembre

La quarta stagione di Reacher sarà già conclusa a questo punto, ma la buona notizia è che sarà subito seguita dalla stagione inaugurale del progetto spin-off noto come Neagley. Questo mette il protagonista di Maria Sten sotto i riflettori e mostra come il detective impavido riesca a risolvere un caso angosciante che ruota attorno a droga, culti e omicidi troppo vicini a casa.

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Resident Evil - 18 settembre

Abbiamo visto Resident Evil essere adattato più volte in passato, ma questa è forse l'iterazione più promettente finora. Il regista Zach Cregger è pronto a usare la sua esperienza in tutto ciò che riguarda l'horror per presentare una nuova interpretazione della leggendaria serie di Capcom, una storia autonoma che segue un corriere incaricato di consegnare un pacco a un ospedale isolato. Le cose presto sfuggono di mano quando scoppia un'epidemia e i suoi peggiori incubi diventano realtà.

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MobLand: Stagione 2 [Paramount+] - 18 settembre

The Gentlemen potrebbe aver iniziato il Screen Time di questo mese, ma abbiamo anche un'altra serie britannica di crime drama che torna per una seconda stagione questo mese, con MobLand di Paramount+ di nuovo all'orizzonte. Questa serie più cruda e cupa vede anche il coinvolgimento di Guy Ritchie, ha signori del crimine incredibilmente ricchi e potenti, e include un cast stellare che comprende Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren e altri.

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Cuore della Bestia - 25 settembre

Brad Pitt non appare in molti film ultimamente, quindi bisogna custodire quelli che è protagonista. A tal fine, Heart of the Beast del regista David Ayer vedrà Pitt sfidato come mai prima d'ora mentre attraversa la natura selvaggia dell'Alaska con il suo fedele compagno canino, tutto dopo che il loro aereo si è schiantato a chilometri e chilometri dalla civiltà. Aspettatevi una storia emozionante ed emozionante che metta in luce il legame tra l'uomo e il migliore amico dell'uomo.

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Hope - 25 settembre

Per concludere abbiamo un dramma d'azione coreano, di tutte le cose. Conosciuto come Hope, questo film ruota attorno a una piccola città portuale e mostra come gli abitanti superino la sfida di essere messi contro una nuova minaccia selvaggia e brutale di origine sconosciuta. Sebbene il film presenti un cast di talentuosi protagonisti coreani, è anche rafforzato da Michael Fassbender e Alicia Vikander, con la coppia sposata che mette a disposizione le proprie abilità a questo promettente progetto.

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Ecco fatto. Un altro Tempo Schermo è ormai ormai pronto. Assicuratevi di tornare tra qualche settimana quando vedremo cosa ha riservato ottobre 2026 per il pubblico e gli utenti dei servizi di streaming, con molti progetti horror e stagioni spaventose probabilmente in arrivo.