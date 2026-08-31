Tempo previsto per il debutto di Carlos Alcaraz agli US Open contro Roman Safiullin questo pomeriggio

HQ

Carlos Alcaraz torna oggi al singolare maschile, lunedì 31 agosto, più di quattro mesi dopo l'infortunio al polso che lo ha costretto a saltare i tornei di Barcellona, Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Montreal e Cincinnati. Il suo ritorno ufficiale è stato nel doppio misto insieme a Serena Williams, vincendo il primo match ma perdendo il secondo, ma ora la cosa seria inizia con il primo turno degli US Open, in cui è il secondo testa di serie dopo Alexander Zverev (che debutterà domani martedì in serata).

La sua prima partita sarà questa mattina a New York; il che significa non prima delle 18:40 CEST, 17:40 BST di lunedì, contro il giocatore russo Roman Safiullin.

Si terrà allo stadio Arthur Ashe, dopo la partita tra Aryna Sabalenka e Camila Osorio, che inizierà alle 11:30 ora locale (17:30 CEST, 16:30 BST).

Roman Safiullin, primo rivale di Alcaraz agli US Open

Roman Safiullin è l'attuale numero 99 del mondo, ed è stato numero 36 nel 2024, dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2023; recentemente ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon nel 2026; anche se agli US Open ha ottenuto solo tre vittorie in carriera, venendo sempre eliminato nella partita successiva.

Alcaraz e Safiullin si sono affrontati solo due volte, e il russo ha battuto Alcaraz al Paris Masters indoor nel 2023, anche se Alcaraz lo ha poi battuto agli ottavi di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Domenica tardi, Novak Djokovic, quarto al mondo dopo Alcaraz, ha subito una sconfitta scioccante contro Mariano Navone, subendo fisicamente difficoltà per il caldo e le condizioni umide. Oggi si farà sentire il lungo periodo di inattività di Alcaraz?