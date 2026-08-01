Tempo sullo schermo - agosto 2026

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L'affluenza estiva nel mondo del cinema e della televisione tende a raggiungere il picco a luglio, quando molti dei più grandi blockbuster dell'anno arrivano nei cinema. Non significa che non ci siano grandi anteprime nelle settimane successive, ma tendiamo a vedere progetti su scala più piccola arrivare nell'ultimo mese estivo, come avviene questo agosto. Tuttavia, per i fan dello streaming, c'è molto di cui essere entusiasti, quindi diamo un'occhiata a cosa ci riserva questo ultimo episodio di Screen Time.

Come al solito, abbiamo basato le nostre scelte su un calendario di uscite nel Regno Unito, quindi assicurati di controllare localmente le inserzioni e le informazioni accurate.

Ted Lasso: Stagione 4 [Apple TV] - 5 agosto

Per iniziare, abbiamo il ritorno del tuo allenatore di football di fantasia preferito. Dopo qualche anno di assenza, Jason Sudeikis torna nei panni di Ted Lasso nella celebre serie comica di Apple TV, questa volta scambiando la sfida di gestire una squadra maschile di football con quella di una squadra femminile. A tal fine, anche se ci saranno alcuni volti e luoghi familiari che faranno la loro comparsa, preparatevi a una nuova avventura in cui ci insegneranno a "credere".

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Ice Cream Man - 7 agosto

La stagione spaventosa potrebbe essere ancora lontana, ma se cerchi qualcosa che ti spaventi, Eli Roth ha qualcosa che potrebbe farti venire il male. Ice Cream Man è un film ambientato in una cittadina estiva idilliaca, che precipita nel caos quando un malvagio gelaio trasforma i bambini del posto in assassini feroci e assetati di sangue.

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Alley Cats [Netflix] - 7 agosto

L'ultimo progetto televisivo comico di Ricky Gervais sta facendo un passo avanti dal dramma live-action a favore di un'animazione incredibilmente divertente e rozza basata su gatti randagi. Conosciuto come Alley Cats, questo breve spettacolo vede un gruppo di gatti emarginati che causano scompiglio per le strade e si ritrovano coinvolti in comportamenti vergognosi e scioccanti, il tutto mentre offre commenti su diversi paradigmi sociali.

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Autunno 2: Deadpoint - 7 agosto

Il capitolo successivo della serie cinematografica piuttosto letterale ruota attorno a una nuova coppia catapultata in uno scenario inimmaginabile e terrificante in cui si ritrovano intrappolati su una parete scogliera, a centinaia di metri da terra, senza alcun equipaggiamento di sicurezza o prospettiva di essere salvati. Sì, Fall 2: Deadpoint è un film che gioca sulla tua paura delle altezze, questa volta scambiando una torre di telecomunicazioni traballante e arrugginita con un bordo di scogliera thailandese.

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The Last House [Netflix] - 7 agosto

Ci sono poche prelibatezze per gli abbonati Netflix questo agosto, e per chi ama i progetti di lungometraggio, uno è The Last House di Louis Leterrier. Questo thriller segue una famiglia che si ritrova intrappolata nella propria casa senza prospettive di fuga, tutto mentre una presenza soprannaturale lascia il suo impatto sulla Terra. La famiglia riuscirà a gestire le risorse in scarsità, riusciranno a resistere? Queste sono le domande a cui presto avremo risposte.

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Reacher: Stagione 4 [Prime Video] - 12 agosto

Alan Ritchson ha interpretato l'imponente Jack Reacher per tre stagioni già trasmesse su Prime Video, ma questo agosto tornerà per un altro giro di episodi. Questo prossimo capitolo vedrà Reacher affrontare una nuova sfida mentre si ritrova coinvolto in un caso sconcertante che coinvolge il governo degli Stati Uniti e una donna in metropolitana. Con la cospirazione che si scatena, Reacher riuscirà a scoprire il fondo di questo mistero?

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La fine di Oak Street - 14 agosto

Anne Hathaway sta vivendo un anno davvero intenso. Fresca di The Odyssey, Mother Mary e Il diavolo veste Prada 2, ora la celebre attrice reciterà al fianco di Ewan McGregor nel film d'azione diretto da David Robert Mitchell, The End of Oak Street. Questo film mostra come una famiglia si adatti a essere trasportata all'era Giurassica da un evento cosmico, vedendoli intrappolati in un periodo in cui quasi tutto vuole mangiarli.

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Lanterns (HBO Max) - 16 agosto

Il prossimo progetto DC Studios che seguirà Supergirl introdurrà alcuni volti nuovi e chiave nell'universo riavviato. La serie d'azione Lanterns metterà in luce il Green Lantern Corps, in particolare Hal Jordan di Kyle Chandler e John Stewart di Aaron Pierre, mostrando come i due si combinano per risolvere un bizzarro caso di omicidio che si estende negli Stati Uniti. Aspettatevi alcuni cameo importanti in questo progetto, non ultimo Guy Gardner interpretato da Nathan Fillion.

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Ammutinamento - 21 agosto

Non giriamo intorno al rosolo, sapete già cosa aspettarvi da un film di Jason Statham a questo punto. Mutiny, come è conosciuto questo film, segue un abile operatore mentre lavora per smascherare una cospirazione internazionale dopo aver assistito all'assassinio del suo capo industriale miliardario. Aspettatevi azione intensa e ben coreografata, molta violenza, e tutto mentre Statham offre una performance burbera e stoica.

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Coyote vs. Acme - 21 agosto

Pensare che questo film quasi non ha mai visto la luce. Dopo essere stato sepolto come detrazione fiscale, il film ibrido live-action e animazione di Coyote vs. Acme arriverà nelle sale questo agosto. L'obiettivo sarà vedere il cliente più famoso di Acme, Wile E. Coyote, salire sul banco dei testimoni in un procedimento giudiziario contro la società per ottenere un risarcimento per anni e anni di prodotti difettosi. Sì, sarà un momento memorabile.

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Insidious: Fuori dal Lontano - 21 agosto

Anche se Patrick Wilson e Vera Farmiga sembrano essere ritirati dall'universo orribile e soprannaturale che racchiude The Conjuring, Insidious e altri, le ruote di questa saga più ampia continuano a girare. A tal fine, Insidious: Out of the Further arriverà questo agosto come un'altra grande opera horror, questa volta incentrata su una giovane madre che scopre di poter viaggiare nel mondo soprannaturale e spaventoso dell'Oltre, e persino riportare con sé ciò che vi abita...

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Le Stelle Cani - 28 agosto

Ridley Scott è quasi pronto a offrire un altro film, dato che il regista ormai ot8tenne è dietro al film d'azione e avventura fantascientifico The Dog Stars. Questo progetto segue una raccolta di sopravvissuti che cercano di costruire una nuova vita in un mondo in cui un virus ha spazzato via gran parte dell'umanità, lasciando dietro di sé persone disperate e selvagge. Con Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley tra il cast, aspettatevi una storia memorabile ed avvincente.

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Dark Matter: Stagione 2 [Apple TV] - 28 agosto

Abbiamo dovuto aspettare un paio d'anni, ma è quasi ora della seconda stagione della serie thriller fantascientifica di Apple TV, Dark Matter. Sulla base degli eventi del primo giro di episodi, vedremo sia Joel Edgerton che Jennifer Connelly riprendere i loro ruoli, vedendo il primo continuare a tentare di tornare a casa dalla sua famiglia dopo che una versione alternativa di sé stesso proveniente da un altro universo lo ha rapito e sostituito.

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Solo una notte - 28 agosto

Ci sono stati solo pochi progetti comici degni di essere messi in evidenza questo agosto, ma per chi ama rilassarsi con una buona commedia romantica, c'è qualcosa per completare l'episodio di questo mese di Screen Time. One Night Only è di fatto una versione arrapata di The Purge, mentre esplora un mondo in cui i single possono fare sesso solo una notte all'anno, e vede come due newyorkesi si scontrano, sviluppano una connessione e devono prendere decisioni difficili in un arco di 12 ore. Monica Barbaro e Callum Turner sono i protagonisti di questa proposta teatrale.

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Eccoci qui, un altro Screen Time è ormai pronto. Assicuratevi di tornare tra un mese per scoprire cosa riserva settembre 2026 agli spettatori e agli abbonati ai servizi di streaming.