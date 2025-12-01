Tempo sullo schermo - dicembre 2025

HQ

È l'ultimo mese dell'anno e, in modo simile al mondo dei videogiochi, è un mese più stabile con meno prime importanti degne di nota sulle catene di streaming e nei cinema. Ma ciò non significa che il mese sia un disastro, anzi, anzi, dato che dicembre 2025 ha in programma alcuni grandi protagonisti.

Quindi rilassati e preparati a pianificare il tuo programma di visione per il mese a venire, con la precisazione aggiuntiva che abbiamo basato le nostre scelte su un calendario delle uscite nel Regno Unito, il che significa che vale la pena controllare localmente per elenchi e informazioni accurate.

Troll 2 [Netflix] - 1 dicembre

Non capita spesso di mettere in evidenza progetti in lingua non inglese in un Screen Time, ma considerando l'enorme successo di Troll, abbiamo ritenuto che il suo seguito meritasse più che uno spazio qui. Il semplice intitolato Troll 2 arriverà su Netflix all'inizio del mese e porterà con sé un'avventura successiva, ancora una volta realizzata da registi, star e membri della troupe norvegesi, ambientata anche nel paese nordico. Se ami un buon film di mostri, non vorrai perderti Troll 2.

Cinque notti da Freddy's 2 - 5 dicembre

Dicembre non è affatto un mese inquietante, ma questo non impedisce a Blumhouse di presentare il tanto atteso seguito del suo adattamento di Five Nights at Freddy's. Questo sequel vedrà Josh Hutchinson tornare nel ruolo principale e dovrà affrontare un'orda di animali animatronici assassini che lavorano in un ristorante/casetta per famiglie. Con Matthew Lillard che in qualche modo torna come antagonista, aspettatevi di essere entusiasti e spaventati quando FNAF 2 arriverà al cinema.

Jay Kelly [Netflix] - 5 dicembre

Netflix ha molto da offrire ai suoi abbonati questo dicembre e un altro ottimo esempio di questo è Jay Kelly di Noah Baumbach. Questo film drammatico unisce rispettivamente George Clooney e Adam Sandler nei panni di una famosa star del cinema e del suo devoto manager, tutti mentre affrontano un mondo di scoperta di sé e affrontano il loro passato e presente. Con un cast molto ricco che include anche Isla Fisher, Billy Crudup, Louis Partridge, Laura Dern, Patrick Wilson, Eve Hewson, Emily Mortimer, Riley Keough, Greta Gerwig, Jim Broadbent e altri, questo sembra essere una delle principali novità per Netflix a dicembre.

Percy Jackson e gli Olimpionici: Stagione 2 [Disney+] - 10 dicembre

Disney+ ha una gamma molto limitata di nuove aggiunte questo dicembre, ma per gli abbonati che cercano qualcosa in cui approfittare, la buona notizia è che Percy Jackson and the Olympians tornerà per la sua seconda stagione questo mese. Riportando Walker Scobell come eroe titolare, questa serie racconterà ulteriormente le avventure del semidio e vedrà come tornerà a Camp Half-Blood un anno dopo, trovando il suo mondo capovolto da nuovi sviluppi drammatici...

Eternità - 12 dicembre

Per gli spettatori che cercano un'esperienza teatrale più leggera, seppur più complessa dal punto di vista emotivo, Eternity potrebbe essere proprio la soluzione giusta. Questa commedia romantica positiva vede Elizabeth Olsen nel ruolo principale di Joan, una donna che, arrivata nell'aldilà, si ritrova intrappolata tra la decisione di passare il resto dell'eternità con l'uomo con cui ha vissuto la sua vita fisica, Larry di Miles Teller, o l'uomo che amava prima che morisse improvvisamente in giovane età. questo è il Luke di Callum Turner. Davvero un vero dilemma!

Ella McCay - 12 dicembre

Mantenendo i temi comici, il prossimo passo è una storia arguta e intelligente che segue una giovane donna idealista che deve affrontare le dinamiche della sua carriera impegnativa e impegnativa e la sua famiglia disfunzionale e strana. Ella McCay Emma Mackey nel ruolo principale e protagonista di un cast ricco che include Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Jack Lowden, Rebecca Hall, Ayo Ediri e altri.

Sveglia Uomo Morto: Un mistero che si svela [Netflix] - 12 dicembre

Guarda, tecnicamente questo film ha debuttato a novembre, ma quando Netflix ospita una prima cinematografica, di solito è un evento di piccola scala, quindi se non hai già visto il prossimo capitolo della serie di gialli di Rian Johnson, non dovresti preoccuparti troppo. Detto ciò, presto riuscirete a prenderlo, perché Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery finirà sul canale questo mese portando con sé un altro caso e una storia sconcertanti per il famoso detective del sud interpretato da Daniel Craig.

Fallout: Stagione 2 [Prime Video] - 17 dicembre

L'ultimo - e forse più atteso - adattamento videoludico del 2025. L'adattamento di Prime Video Fallout di di Bethesda continuerà questo mese con una seconda stagione piena di episodi che porteranno il colorato cast a New Vegas per svelare ulteriormente un mistero che ha afferrato la landa desolata e che si collega all'incidente e al giorno in cui sono cadute le bombe e hanno cambiato il mondo oltre ogni immaginazione. Con Ella Purnell e Walton Goggins di nuovo rispettivamente nei ruoli di Lucy e del Ghoul, questa sembra un'aggiunta imperdibile Prime Video.

Avatar: Fuoco e Cenere - 19 dicembre

Senza dubbio il blockbuster globale dell'anno. James Cameron tornerà questo dicembre con il tanto atteso terzo capitolo della serie Avatar. Fire and Ash ci riporta a Pandora per continuare la storia di Jake Sully e Neytiri, mentre viaggiano per il pianeta e cercano di costruirsi una vita pacifica, costantemente coinvolti in conflitti e braccati da Quaritch e dagli umani brutali. Destinato a essere uno spettacolo visivo, considerando il recente successo di Cameron al botteghino, qualsiasi valore inferiore a 2 miliardi di dollari di biglietti probabilmente vedrà questo film considerato un fallimento...

Marty Supreme - 26 dicembre

Timothée Chalamet ha davanti a sé un 2026 intenso con un altro film Dune all'orizzonte, ma fino ad allora sta costruendo sul suo recente successo natalizio recitando nel dramma biografico da ping pong di A24, Marty Supreme. Apparendo nei panni di Marty Mauser, questo film racconta come un giovane devoto si spinga alla prova e raggiunga l'apice del tennis tavolo, e allo stesso modo come questa spinta e ambizione mettano pressione e creino sfide per i suoi amici e i suoi cari.

Il film di SpongeBob: Alla ricerca di SquarePants - 26 dicembre

Abbiamo già avuto molti film promettenti in arrivo al cinema, ma che ne dici di qualcosa di ideale per i giovani e le famiglie? Entra SpongeBob SquarePants. Sì, un nuovo film è in arrivo, con un lavoro animato che segue come SpongeBob e Patrick Star viaggiano nelle profondità del mare per affrontare il fantasma del Flying Dutchman e infine salvare Bikini Bottom e l'oceano lungo il cammino. Un modo ideale per tenere occupati i bambini durante le vacanze, magari?

Anaconda - 26 dicembre

L'ultimo grande debutto teatrale dell'anno, Anaconda è esattamente quello che pensi. Qui troviamo un remake ad alto budget dell'iconico B-movie, un'avventura sciocca in cui un gruppo di amici che attraversano una crisi di mezza età si recano nella giungla nel tentativo di rifare il loro film preferito della giovinezza. Il problema è che tutto diventa troppo reale troppo in fretta, quando si imbattono in un serpente enorme e selvaggio che non desidera altro che prepararsi il prossimo pasto.

Stranger Things: Stagione 5 Parti 2 & 3 [Netflix] - 25 e 31 dicembre

Abbiamo evidenziato Stranger Things nel Screen Time del mese scorso, e sì, lo stiamo anche pubblicando alla fine di questo mese nonostante il secondo volume arrivi prima di alcune delle altre voci. Lo facciamo perché Stranger Things offrirà due prime a dicembre, una il giorno di Natale, il 25 dicembre, e poi un grande finale finale di serie il 31 dicembre. Destinata a essere una conclusione monumentale che finalmente chiuderà la serie di Netflix, sarà un intrattenimento imperdibile per gli abbonati dello streamer.

E così è tutto. Il 2025 è ormai passato, ma il divertimento non durerà a lungo, dato che all'inizio del nuovo anno arriveranno molti film e serie TV entusiasmanti nei cinema e nei servizi di streaming. Quindi, tenendo questo in mente, unisciti a noi tra qualche settimana per vedere cosa ci riserva gennaio 2026.