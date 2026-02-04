Tempo sullo schermo - febbraio 2026

HQ

Dopo il folle periodo delle festività, ci aspettiamo che il mondo del cinema e della televisione passi un po' più in secondo piano nelle prime fasi dell'anno, con molti dei blockbuster più grandi che aspettano la fine della primavera e l'estate prima della loro prima uscita. A tal fine, gennaio è stato un mese più riservato e lo è anche febbraio.

Tuttavia, ci sono alcuni grandi progetti in arrivo, e a tal fine abbiamo un altro Screen Time da affrontare, dove ciascuna selezione e scelta si basa su un calendario di uscite nel Regno Unito.

HQ

The Muppet Show [Disney+] - 4 febbraio

È passato molto tempo dall'ultima volta che Kermit, Miss Piggy e il resto del carismatico cast dei Muppet hanno rubato la scena sugli schermi televisivi di tutto il mondo, ma il 2026 è l'anno in cui fortunatamente questo cambierà. Una nuova versione di The Muppet Show debutterà questo mese, con i protagonisti burattini che reciteranno accanto ad alcuni dei nomi più importanti dell'intrattenimento, tra cui Sabrina Carpenter, Seth Rogen e Maya Rudolph. Se ti piacciono le performance musicali esilaranti, sane e intelligenti e la comicità, non vorrai perderti questo atteso ritorno.

Annuncio pubblicitario:

HQ

Invia aiuto - 6 febbraio

Sam Raimi torna a collaborare con Rachel McAdams per il suo prossimo film, mentre l'ex regista/attore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è protagonista dell'horror-thriller Send Help. Basato su una donna bloccata su un'isola deserta con il suo insopportabile capo, questo film esplora la dinamica di come lei diventa al comando, cercando attivamente di mantenere in vita entrambi nonostante le condizioni ambientali brutali.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Conservazione a freddo - 6 febbraio

Fresco di concludere il suo ruolo di Steve "The Hair" Harrington in Stranger Things, Joe Keery si ritrova di nuovo sotto i riflettori nella commedia nera Cold Storage. Con anche Georgina Campbell e persino Liam Neeson, questo film mostra come un trio inaspettato debba lavorare insieme per sconfiggere un fungo mortale che è fuggito da una struttura governativa e ha iniziato a prendere il controllo di flora e fauna, trasformandole in qualcosa di distorto e spaventosamente peggiore.

HQ

Gli Stranieri: Capitolo 3 - 6 febbraio

È ora che questa terrificante avventura finisca. Dopo gli eventi dei contorti due capitoli passati, Madelaine Petsch torna sotto i riflettori in The Strangers: Chapter 3, un capitolo conclusivo che mostra come finalmente riesce a sfuggire alle morse degli assassini mascherati. Più coraggiosa e più attrezzata di prima, qui vediamo la protagonista Maya abbracciare l'oscurità e immergersi nell'incubo nel tentativo di fuggire finalmente e trovare la libertà viaggiando attraverso di esso e raggiungendo l'altra parte.

HQ

Crimine 101 - 13 febbraio

Probabilmente il film più importante del mese. Crime 101 è un film ambizioso e ricco d'azione che riunisce un cast di stelle per protagonisti di una storia su un ladro sfuggente che, mentre tenta di completare il suo epico colpo finale, viene braccato da un detective instancabile che mira finalmente a mettere la leggenda dietro le sbarre. Con Chris Hemsworth alla guida, Crime 101 vede anche la partecipazione di Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins e altri.

HQ

GOAT - 13 febbraio

Febbraio non è davvero molto ricco di animazione, a differenza di alcuni altri mesi passati. In realtà, c'è davvero solo un'opzione che valga davvero la pena, ovvero l'avventura di basket GOAT, un film che segue un eroe ambizioso a quattro zampe che cerca di entrare nelle grandi leghe dello sport definito da creature potenti e feroci provenienti da ogni estrazione sociale. Pensa a Zootropolis che incontra la NBA, ed è un quadro piuttosto buono di GOAT.

HQ

Fischio - 13 febbraio

Sì, questo mese c'è un tema molto particolare intorno all'horror, e a questo si aggiunge un altro progetto, seppur su scala più ridotta. Conosciuto come Whistle, questo è un film inquietante e brutale che vede come Dafne Keen veda come la giovane star superi una situazione che coinvolge un fischietto della morte azteco, che, se usato, vede i partecipanti colpire da una maledizione che alla fine porta alla loro terrificante fine. Anche Nick Frost recita in questo film piuttosto violento e contorto.

HQ

The Night Agent: Stagione 3 [Netflix] - 19 febbraio

La prima stagione è stata una delle più grandi di sempre per Netflix, mentre la seconda ha avuto un impatto molto minore. Lo streamer spererà senza dubbio di più della prima che della seconda nel prossimo capitolo di The Night Agent, dato che nella terza stagione Gabriel Basso tornerà come agente FBI incaricato di fermare cospirazioni e proteggere gli Stati Uniti e il mondo da persone pericolose e eventi catastrofici.

HQ

Se avessi gambe ti darei un calcio - 20 febbraio

A seconda della regione in cui vivi, c'è una buona probabilità che tu abbia già visto questo film. Ma se vivi nel Regno Unito, questo mese sarà la prima volta in cui potrai assistere a una delle sue performance più acclamate fino ad oggi. If I Had Legs I'll Kick You è una commedia drammatica nera in cui Byrne interpreta una donna che lotta per tenere il passo con le crescenti esigenze della vita, che si tratti di un marito assente, di una persona scomparsa, di una figlia malata, o persino di un rapporto particolare con la persona che dovrebbe aiutarla a superare tutto questo, la sua stessa terapeuta.

HQ

Buona fortuna, divertiti, non morire - 20 febbraio

Amiamo un film di Sam Rockwell, vero? Questo mese vedrà il carismatico attore tornare sotto i riflettori con il film dal titolo elaborato Good Luck, Have Fun, Don't Die, in cui interpreta un 'uomo del futuro' che cerca di convincere un gruppo di clienti di un ristorante di Los Angeles che sono la chiave per prevenire un futuro catastrofico rovinato da un'intelligenza artificiale ribelle.

HQ

The Bluff [Prime Video] - 25 febbraio

Guardando a Prime Video, il grande progetto degno di nota è senza dubbio The Bluff, un film ricco d'azione in cui Priyanka Chopra Jonas interpreta una donna caraibica costretta ad affrontare il proprio passato quando i spadaccini atterrano sulla sua isola isolata alla ricerca di tesori e vendetta. Con la partecipazione di Karl Urban e Temuera Morrison, questo è di fatto un film da una sola donna che scambia la violenza moderna con la sciabola e la pietra focaia durante i giorni d'oro della pirateria.

HQ

Bridgerton: Stagione 4 Parte 2 [Netflix] - 26 febbraio

Abbiamo presentato Bridgerton nell'episodio di gennaio di Screen Time, e lo stiamo mettendo in evidenza anche qui, dato che è uno dei franchise più importanti di Netflix, l'arrivo della seconda metà della stagione 4 in corso è un evento piuttosto importante. Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questi episodi, tanti balli in maschera, deliziosi romantici e trame bollenti sono per lo più scontati.

HQ

Scream 7 - 27 febbraio

L'altro film in competizione per il titolo di blockbuster del mese, l'iconica e senza tempo serie horror slasher, tornerà sul grande schermo questo febbraio per il settimo capitolo principale. Se avete visto uno dei film precedenti, probabilmente saprai bene che qui vede anche un assassino mascherato di Ghostface emergere e tormentare Sidney Prescott interpretato da Neve Campbell. Non è particolarmente innovativo, ma Scream ha funzionato e continua a funzionare, quindi dov'è il male nel restare fedele a ciò che si conosce?

HQ

Monarch: Legacy of Monsters: Stagione 2 [Apple TV] - 27 febbraio

Ci sono solo poche importanti aggiunte agli streamer degne di nota questo mese, ma una di queste è anche l'ultimo progetto di cui parlarvi in questo episodio. Monarch: Legacy of Monsters del MonsterVerse tornerà su Apple TV per una seconda stagione in cui vedrà la coppia reale di padre e figlio Kurt e Wyatt Russell unirsi nei panni di Lee Shaw, passato e presente, un agente segreto tornato sotto i riflettori che cerca di seppellire oscuri segreti risalenti a quando Godzilla e i Titans furono scoperti per la prima volta sulla Terra.

HQ

Ecco fatto, il mese più corto dell'anno è ormai passato. Ma non temere, torneremo tra qualche settimana per vedere cosa riserva marzo 2026 sia agli spettatori che agli abbonati agli streamer.