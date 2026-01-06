Tempo sullo schermo - Gennaio 2026

HQ

Gennaio è arrivato e il nuovo anno è in pieno svolgimento e sapete cosa significa, è il momento di un nuovo capitolo di Screen Time. Per l'inizio del 2026 stiamo guardando i film e le serie TV più importanti che arriveranno nei cinema e sulle piattaforme di streaming nel prossimo mese. Prima di entrare nelle nostre scelte, però, dovremmo ancora una volta sottolineare che le nostre selezioni si sono basate su un calendario di uscite nel Regno Unito, quindi assicuratevi di controllare localmente per elenchi e informazioni accurate.

His & Hers [Netflix] - 8 gennaio

Per cominciare abbiamo un nuovo progetto in arrivo su Netflix, una miniserie thriller psicologica con Tessa Thompson e Jon Bernthal nei ruoli principali. His & Hers è una serie che ruota attorno a un giornalista investigativo che si immerge in un omicidio nella sua città natale solo per trovarsi in contrasto con un detective sospetto. Naturalmente, qui sta succedendo qualcosa e la domanda è: chi sta mentendo e nascondendo qualcosa di grave?

Hamnet - 9 gennaio

Il tuo nuovo rubacori preferito di Hollywood torna questo mese per apparire nell'ultimo lavoro di Chloe Zhao. Paul Mescal si unisce a Jessie Buckley per una versione guidata dall'irlandese della storia di William Shakespeare, un racconto che si concentra in particolare sul periodo successivo alla perdita del figlio del leggendario drammaturgo Hamnet a causa della peste. Aspettatevi tantissima emozione in questo film d'epoca.

28 anni dopo: The Bone Temple - 14 gennaio

Riprendendo il terzo capitolo ben accolto e colpito della serie horror britannica, Ralph Fiennes torna nei panni di Dr. Kelson in 28 Years Later: The Bone Temple, un seguito che esplora come il giovane Spike si adatti all'essere stato inserito nella banda dei contorti Jimmy Crystal, interpretato dal carismatico Jack O'Connell. Conoscendo questo mondo, aspettatevi morti raccapriccianti e sopravvissuti violenti e crudeli.

Hijack: Stagione 2 [Apple TV] - 14 gennaio

Idris Elba è sopravvissuto a un dirottamento aereo solo pochi anni fa, ma la sua fortuna chiaramente non è migliorata, dato che la star britannica torna a dirigere la seconda stagione del dramma Apple TV in cui ora si ritrova su un treno con base a Berlino pronto a esplodere. Riuscirà a superare le difficoltà e salvare la situazione o finirà il tempo in questa serie in tempo reale?

Famiglia in affitto - 16 gennaio

Brendan Fraser continua il suo ritorno sotto i riflettori come protagonista del affascinante Rental Family, un film che segue un attore americano a Tokyo che cerca il suo posto nella vivace metropoli. Inaspettatamente, questo avviene quando accetta un lavoro come attore di famiglia a noleggio, dove sostituisce sconosciuti in varie circostanze, portando a un'avventura tutta incentrata sulla connessione umana e sulla riscoperta di cosa significhi appartenere.

The Rip [Netflix] - 16 gennaio

I migliori amici Ben Affleck e Matt Damon si riuniscono ancora una volta per questa prossima serie drammatica Netflix che ruota attorno a una banda di poliziotti di Miami le cui vite cambiano significativamente quando scoprono una scorta che ospita milioni in contanti. The Rip esplora come questa banda affronta alleati inaffidabili, camminando sul filo tra ciò che è moralmente giusto e sbagliato.

Un Cavaliere dei Sette Regni [HBO Max] - 19 gennaio

L'ultima serie spin-off Game of Thrones arriverà questo mese, poiché A Knight of the Seven Kingdoms arriverà su HBO e Sky e svelerà la storia del cavaliere errante Dunk e del suo scudiero calvo Egg. Questa prima stagione adatterà il racconto originale con la coppia e vedrà come Ser Duncan the Tall se la cava in una competizione complessa e politicamente tesa, oscurata dai reali Targaryen presenti.

Mercy - 23 gennaio

In un futuro distopico in cui il sistema giudiziario è stato sostituito da un'intelligenza artificiale che deve essere convinta della propria innocenza, Chris Pratt si ritrova sulla sedia calda e incaricato di dimostrare la propria innocenza in un processo che lo accusa di essere l'assassino della moglie. Con un tema in tempo reale, Mercy vede Rebecca Ferguson nei panni della AI Judge in questo film moralmente complesso.

Ritorno a Silent Hill - 23 gennaio

Probabilmente il videogioco più famoso di tutti i tempi di Konami è in fase di adattamento in questo film horror live-action semplicemente intitolato Return to Silent Hill. Christophe Gans torna nella serie horror come regista di questo film che segue il tormentato James Sunderland mentre viaggia verso una città americana nebbiosa e terrificante dove nulla è come sembra...

Wonder Man [Disney+] - 28 gennaio

Si preannuncia un anno enorme per i Marvel Cinematic Universe e tutto inizia con la serie Disney+ Wonder Man, uno show che introduce l'attore hollywoodiano Simon Williams, un uomo che presto sviluppa un potere proprio e deve affrontare la sfida della sua fama e delle sue nuove responsabilità eroiche. Con il ritorno di Ben Kingsley nei panni dell'effervescente Trevor Slattery, questo show debutterà in una sola volta alla fine del mese.

Shrinking: Stagione 3 [Apple TV] - 28 gennaio

La seconda grande novità a Apple TV questo mese è il ritorno della sua popolare serie comica, Shrinking. Riportando Jason Segel come creatore e protagonista, questo ultimo gruppo di episodi esplorerà ancora una volta come il suo personaggio Jimmy si adatti al mondo dopo la morte della moglie, il tutto sotto la guida del capo sarcastico di Harrison Ford, Paul. Aspettatevi risate e tante emozioni nella attesa terza stagione.

Bridgerton: Stagione 4 Parte 1 [Netflix] - 29 gennaio

Squid Game e Stranger Things sono ormai entrambi nei libri, ma uno degli altri successi di Netflix ha ancora molta vita da fare, e questo gennaio sarà l'ultimo esempio di questo, con Bridgerton che torna per la sua quarta stagione. Il prossimo gruppo atteso di episodi inizierà alla fine del mese, seguito da ulteriori episodi a fine febbraio. Se ti piacciono i film d'epoca, non vorrai perderti questo.

Primate - 30 gennaio

Abbiamo fatto un viaggio a Silent Hill solo la settimana prima, ma se la tua fame di horror non è stata soddisfatta da quel film, forse Primate ti sazierà. Questo film horror ruota attorno a una famiglia che deve sopravvivere a una scimmia selvaggia e assassina che ha preso la furia dopo aver contratto la rabbia in un incidente strano. Se ti piacciono le morti teatrali brutali che sembrano appartenere a un film Final Destination, Primate vale la pena di essere aggiunto alla tua lista di visionamento.

È acceso? - 30 gennaio

Bradley Cooper si ritrova di nuovo alla regia questo mese per una nuova commedia drammatica che ruota attorno a un comico newyorkese in difficoltà, interpretato dal co-sceneggiatore Will Arnett. Is This Thing On? danza i confini tra umorismo straziante ed emozioni strazianti, tutto mentre il mezza età Alex affronta il suo divorzio in corso e la tensione che questo mette sui suoi figli.

Rifugio - 30 gennaio

Non serve aggiungere molto altro quando si parla di un film d'azione di Jason Statham al giorno d'oggi, dato che la formula è generalmente molto simile, ma ciò non significa che non sia divertente e che valga la pena provarlo. Questo è esattamente il caso di Shelter, un film in cui Statham interpreta un ex operativo delle forze speciali che si ritrova braccato a causa del suo passato turbolento.

E questo è praticamente tutto ciò che vale la pena notare questo gennaio! Come al solito, non dimenticare di tornare tra qualche settimana quando esploreremo cosa ha in serbo febbraio sia per gli spettatori che per gli appassionati di streaming.