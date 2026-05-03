Tempo sullo schermo - maggio 2026

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L'estate è quasi arrivata e per gli spettatori questo può significare solo una cosa: la stagione dei blockbuster sta per iniziare. Questo maggio sta stabilendo un eccellente precedente per un'estate cinematografica intensa, con tantissimi film promettenti in arrivo e sostenuti da film e televisioni entusiasmanti e attesi sulle piattaforme di streaming. L'episodio di questo mese di Screen Time è importante, quindi preparatevi a vedere cosa dovreste guardare nelle prossime settimane.

Prima di entrare nel dettaglio, un rapido promemoria: abbiamo basato le nostre scelte su un calendario di uscite britannico, quindi assicuratevi di controllare localmente informazioni e annunci accurati.

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Il diavolo veste Prada 2 - 1 maggio

Per iniziare il mese abbiamo un sequel davvero favoloso da aspettare, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci che tornano tutti per Il diavolo veste da Prada 2. Questo seguito si basa sull'originale e vede il cast riunirsi per un'altra esplorazione nel mondo spietato e sotto pressione della moda, dove vediamo ex apprendisti sfidarsi per conquistare la corona.

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Hokum - 1 maggio

Adam Scott è stato tormentato in ogni modo nel cinema e in televisione nel corso degli anni, ma mai in questo modo. La star di Severance è protagonista del film horror di Neon, Hokum, un progetto spaventoso in cui uno scrittore horror viaggia in una locanda irlandese lontana per spargere le ceneri dei genitori, solo per scoprire che la proprietà è infestata da una strega crudele e vendicativa.

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Scambiato [Netflix] - 1 maggio

Netflix ha una serie enorme di progetti in arrivo questo mese e tutto inizia con il straordinario e maestoso Swapped, un film animato che segue una creatura del bosco e un uccello mentre si scambiano i corpi in una svolta da Freaky Friday. Questo cambiamento del destino richiede che la coppia improbabile si allehi per sopravvivere, con la natura che fa del suo meglio per interrompere la loro avventura. Con Michael B. Jordan e Juno Temple nei ruoli principali, questo film sembra perfetto per tutte le età e i fan.

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I detective delle pecore - 8 maggio

Cosa fanno le pecore quando il pastore viene ucciso? Non si tratta di una bizzarra riflessione filosofica, ma piuttosto del presupposto di The Sheep Detectives, un film che vede un branco di pecore lavorare insieme per risolvere il mistero del loro pastore assassinato, in quella che viene descritta come una "nuova generazione di mistero". In questo film, Hugh Jackman guida un cast di stelle che include anche Bryan Cranston, Emma Thompson, Brett Goldstein, Patrick Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Bella Ramsey e altri.

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Creature Straordinariamente Brillanti [Netflix] - 8 maggio

Finora, maggio è stato un piacere per tutti coloro che amano un'avventura sana e questo non cambierà con Remarkably Bright Creatures di Netflix. Questo film segue una vedova anziana che fa amicizia con un polpo nell'acquario locale, prima di scoprire una notizia che le cambierà la vita. Con Sally Field nel ruolo principale e supportata da Lewis Pullman e Alfred Molina, aspettatevi una storia emozionante e dolce in questa deliziosa adattamento.

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Devil May Cry: Stagione 2 [Netflix] - 12 maggio

Il primo di un paio di regali per gli appassionati di videogiochi di questo maggio, Devil May Cry torna su Netflix per una seconda serie di episodi che raccontano come Dante continui a combattere l'Inferno, il tutto mentre affronta il ritorno del fratello gemello, il spietato e più apatico Vergil. Con intense sequenze d'azione anime promesse, qualsiasi fan della leggendaria serie di Capcom non vorrà perdersi questa.

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Il Punitore: Un'ultima uccisione [Disney+] - 13 maggio

Chiunque abbia seguito la seconda stagione di Daredevil: Born Again noterà che manca nettamente Frank Castle interpretato da Jon Bernthal. Ma non temere, quest'estate sarà tutta dedicata al Punitore sia su Disney+ che al cinema con Spider-Man: Brand New Day. Parlando del primo, a metà maggio arriva The Punisher: One Last Kill e vede come Frank cerca di superare l'essere alimentato dalla vendetta, solo per essere richiamato in una lotta che ha bisogno di lui.

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Mortal Kombat II - 15 maggio

Non è certo un mese male per gli appassionati di videogiochi nel mondo del cinema e della televisione, dato che il prossimo è il seguito del spietato film d'azione Mortal Kombat. Questo seguito dal titolo appropriato vedrà i campioni di Earthrealm impegnati in aspri combattimenti fino alla morte con i guerrieri di Outworld, tutto nel tentativo di fermare un'invasione completa dei primi da parte dei secondi. Ora rinforzato da Johnny Cage di Karl Urban, questo film sarà pieno zeppo di fatality, combo e riferimenti iconici.

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Dutton Ranch [Paramount+] - 15 maggio

Yellowstone può essere finita, ma il suo mondo più ampio ha ancora molte storie da raccontare, incluso ciò che è successo a Rip e Beth dopo che la coppia marito e moglie ha lasciato definitivamente la loro casa. Avremo una risposta a maggio, quando Dutton Ranch inizierà a essere trasmesso in streaming su Paramount+ e vedrà la coppia tentare di costruirsi una nuova vita in Texas, un compito tutt'altro che semplice quando si affrontano i titani affermati dello stato.

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Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War [Prime Video] - 20 maggio

Da non confondere con il film di Chris Pine, o anche con l'alternativa guidata da Ben Affleck, o addirittura con i film di Harrison Ford, questo film rappresenta il prossimo capitolo del periodo di John Krasinski come iconico agente della CIA. Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War è un film d'azione che succede alla recente serie TV e mostra come Jack affronta tradimenti e tradimenti affrontando un nemico che si pensava fosse stato sconfitto molto tempo fa.

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Massimo Piacere Garantito [Apple TV] - 20 maggio

È un mese un po' più stabile per Apple TV, ma ci sono alcune prelibatezze da evidenziare. Un esempio è la serie Maximum Pleasure Guaranteed, che segue la madre single di Tatiana Maslany, nota come Paula, mentre si ritrova coinvolta in una bizzarra rete di omicidi e ricatti dopo essere diventata la sfortunata testimone di quello che sembra essere un crimine raccapricciante.

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The Boroughs [Netflix] - 21 maggio

I fratelli Duffer sono diventati una merce molto ricercata nel mondo di Hollywood dopo il successo di Stranger Things, ma per il momento la coppia si mantiene fedele all'iconico streamer per creare una nuova serie che segue un gruppo di pensionati mentre lottano per proteggersi da una minaccia ultraterrena che sembra rubare loro il tempo. The Boroughs è un'avventura soprannaturale che riunisce un cast interessante, con Alfred Molina come protagonista e rinforzato da Bill Pullman, Alfre Woodard, Denis O'Hare e Clarke Peters.

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The Mandalorian e Grogu - 22 maggio

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che un nuovo film di Star Wars ha debuttato al cinema, ma questo maggio è destinato a cambiare questa situazione. Il Mandaloriano e Grogu cercheranno di portare il guerriero iconico e il suo minuto alleato armato della Forza sul grande schermo, in un'avventura caotica che porta la coppia attraverso la galassia molto, molto lontana, per affrontare minacce, nemici e villain di ogni tipo e genere.

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Passeggeri - 22 maggio

Siamo sicuri che non sia già ottobre? Questo maggio è stato un vero piacere per gli appassionati di horror e si concluderà con un botto. Del regista Andre Øvredal, Passenger è un concetto terrificante che esplora cosa succede alle tante persone che ogni anno fanno viaggi in auto e semplicemente non arrivano mai a destinazione... Seguendo una giovane coppia perseguitata da qualcosa di contorto e malevolo, questo film ti farà temere la strada aperta.

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Spider-Noir [Prime Video] - 27 maggio

È un ottimo momento per essere fan di Spider-Man, dato che quest'anno arriverà una nuova stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, il tanto atteso blockbuster di Spider-Man: Brand New Day e la più insolita serie live-action, Spider-Noir. Questo film si concentra su Ben Reilly interpretato da Nicolas Cage, mentre la Variante Ragno opera nella New York degli anni '30 e si occupa di criminali e gangster, sia come investigatore privato sia come eroe che lancia ragnatele. Disponibile a colori e in una splendida alternativa in bianco e nero, questo sarà il grande progetto di Prime Video a maggio.

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Backrooms - 29 maggio

Ecco un ultimo film horror per buona fortuna! A24 ha dato al giovane visionario Kane Parsons il pieno controllo creativo per trasformare il suo concept di Backrooms in un film di lungometraggio e il risultato finale è questo film sconcertante e inquietante con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve. La premessa esplora essenzialmente come le persone diventino ossessionate e perdute in una serie di strane stanze situate nel seminterrato di una sala espositiva di mobili.

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Power Ballad - 29 maggio

Cosa faresti se qualcuno diventasse famoso grazie alla tua canzone di successo? Questa è di fatto la premessa di Power Ballad, una commedia che segue Rick interpretato da Paul Rudd, un cantante di matrimoni decadente, mentre cerca di riconquistare la fama che Danny interpretato da Nick Jonas ha ottenuto da un brano ideato da Rick durante una jam session notturna.

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Star City [Apple TV] - 29 maggio

Apple TV sta chiudendo il sipario a For All Mankind, la sua epica serie drammatica di fantascienza che esplorava la corsa verso la Luna dall'angolazione degli Stati Uniti. Tuttavia, quando una porta si chiude, un'altra si apre, come si suol dire, e questo maggio vedrà l'inizio di Star City, una narrazione alternativa che invece mette in luce l'elemento sovietico della narrazione più ampia e su come i russi abbiano tentato di diventare la prima nazione sulla luna attraverso il loro ambizioso programma spaziale.

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Wow, che mese. Avrai molto da digerire, ma se sei già curioso di sapere cosa riserva giugno 2026, restate sintonizzati perché tra qualche settimana vedremo cosa entusiasmeranno i spettatori e gli utenti dei servizi di streaming.