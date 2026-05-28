Temu ha multato 200 milioni di euro dall'Europa per aver venduto prodotti potenzialmente pericolosi per i neonati

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La gigantesca piattaforma cinese di e-commerce Temu è stata multata dalla Commissione Europea con 200 milioni di euro (£173 milioni) per la vendita di prodotti illegali sulla piattaforma, inclusi alcuni che rappresentano rischi per la salute dei neonati. Bruxelles afferma che la società cinese "non ha identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici" e ora ha tre mesi per pagare la multa e presentare un piano d'azione per affrontare i fallimenti. "Le prove a disposizione della Commissione indicano che i consumatori dell'UE hanno una forte probabilità di incontrare articoli illegali su Temu".

È il risultato di un'indagine avviata nell'ottobre 2024 che ha rilevato che una percentuale di prodotti per bambini testati presentava rischi di sicurezza medi o alti, contenendo sostanze chimiche superiori ai limiti legali o rappresentando un rischio di soffocamento dovuto a parti staccabili. Una "percentuale molto alta" dei caricabatterie elettrici analizzati non ha superato i test di sicurezza di base.

Questa è la seconda multa imposta dal Digital Services Act (DSA) dell'UE per i contenuti, dopo una multa di 120 € a X (ex Twitter) lo scorso dicembre.

Temu potrebbe anche rischiare ulteriori multe da parte della Commissione Europea per altre indagini, come l'uso di elementi progettuali che creano dipendenza, la trasparenza dei suoi sistemi di raccomandazione e l'accesso dei ricercatori ai dati, secondo El País.