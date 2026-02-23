Tencent chiude TiMi Montreal dopo cinque anni e nulla da mostrare

HQ

È stato un mese conflittuale per essere un fan dei videogiochi, dato che febbraio è stato pieno di giochi di qualità e tendenze dell'industria straziante, inclusi studi chiusi e importanti rimanimenti della leadership. Parlando di più del primo punto, ora è stato riportato che un altro sviluppatore ha rischiato il licenziamento senza mai mostrare su cosa stava lavorando.

Tencent ha deciso di chiudere TiMi Montreal, uno sviluppatore che, nei cinque anni in cui era in attività, non è mai riuscito a rilasciare nulla. La notizia è un'altra pillola difficile da ingoiare, ma Game File segnala che questa chiusura è in arrivo da tempo.

Lo sviluppatore è stato creato per produrre "giochi AAA open world multi-piattaforma" ma non ha mai nemmeno annunciato formalmente un progetto al pubblico. Lo studio è stato anche fondato in un periodo in cui giganti cinesi come Tencent stavano esplorando l'espansione occidentale, ma che non si è rivelata fruttuosa come previsto, con gran parte di questa espansione che ora è diventata un declino e una recessione, con la chiusura degli sviluppatori e il ritorno delle risorse alla nazione asiatica.

Gli sviluppatori di TiMi Montreal hanno confermato questa chiusura dello studio, ma nessuno ha ancora rivelato su cosa stesse lavorando, lasciando questo progetto come un altro grande mistero dell'industria dei videogiochi.