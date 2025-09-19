Tencent risponde a Sony per aver affermato che Light of Motiram è un "clone" di Horizon

HQ

Quando Light of Motiram è stato presentato per la prima volta al mondo, non ci è voluto molto perché molti considerassero il gioco come una copia piuttosto spudorata della serie Guerrilla Games ' Horizon. Le immagini, il tema, l'ispirazione per il design... Molte delle varie parti del gioco sembravano affermare che Tencent e gli sviluppatori Aurora Studio e Polaris Quest avevano guardato alla popolare serie di azione e avventura per trarre ispirazione, cosa che anche Sony ha preso come un'offesa.

L'enorme società di intrattenimento ha presto intentato una causa che sosteneva che Light of Motiram era un "clone servile" di Horizon e che era un tentativo illegale di capitalizzare il successo della serie di proprietà di Sony Interactive Entertainment. All'epoca, Tencent non ha rilasciato una risposta a questa causa, ma ora le cose sono cambiate.

Secondo The Game Post, è stato riferito che Tencent sta cercando di affrontare la causa di Sony sulla base del fatto che "non mira a combattere la pirateria, il plagio o qualsiasi minaccia reale alla proprietà intellettuale. È un tentativo improprio di recintare un angolo ben battuto della cultura popolare e dichiararlo dominio esclusivo di Sony".

Tencent va oltre per smontare l'affermazione di Sony, incluso il fatto che l'affermazione che dice che Horizon era "come nessun mondo immaginario creato prima [o] dal" è in realtà "categoricamente contraddetta dagli stessi sviluppatori di Sony, per non parlare della lunga storia di videogiochi con gli stessi elementi che Sony cerca di monopolizzare attraverso questa causa".

La risposta prosegue spiegando: "La denuncia di Sony ignora significativamente questi fatti. Invece, cerca di trasformare gli onnipresenti ingredienti di genere in risorse proprietarie. Facendo causa a un progetto inedito che si limita a utilizzare gli stessi tropi consolidati nel tempo abbracciati da decine di altri giochi usciti sia prima che dopo Horizon, come Enslaved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds, Biomutant e molti altri, Sony cerca un monopolio inammissibile sulle convenzioni di genere.

Niente di tutto ciò cambia il fatto che Light of Motiram ha cambiato molte delle sue risorse della pagina Steam subito dopo che la causa è stata intentata...

Non è chiaro cosa accadrà dopo, ma allo stato attuale, Light of Motiram è ancora previsto per il lancio su PC nel Q4 2027.