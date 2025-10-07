Tenebrea congelerà i nostri cuori di paura su PC e console

Continuando la nostra copertura dell'evento Out of Bounds che è attualmente in onda, e di cui abbiamo già visto l'annuncio globale di Frame Zero, passiamo ora a un altro gioco horror in prima persona, Tenebrea.

Sviluppato dallo studio Bowl of Tentacles, Tenebrea è ambientato in una residenza studentesca di Valencia e ispirato a eventi e testimonianze reali. Secondo gli sviluppatori, Tenebrea utilizza un sistema di jumpscares procedurale, il che significa che ogni visita alla residenza sarà diversa.

Conterrà oggetti da collezione basati su opere e studi spagnoli che li hanno ispirati e uscirà presto su PC, Xbox Series, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Dai un'occhiata qui sotto.