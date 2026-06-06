Tenebris Somnia per offrire survival horror retrò 2D questo ottobre

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Durante la trasmissione Day of the Devs, lo sviluppatore Saibot Studios è apparso per aggiornare il suo prossimo gioco di avventura survival horror retrò in 2D. Progettato per rendere omaggio alle epoche 8 e 16 bit con un gameplay che ricorda le formule originali di Resident Evil e Silent Hill, il progetto fa poi un passo avanti e unisce questa scelta di design a cutscene live-action realizzate da una troupe argentina.

Usando attori reali ed effetti pratici, questo gioco noto come Tenebris Somnia cerca di offrire uno stile horror piuttosto unico, e la buona notizia è che presto potrai viverlo di persona.

È stato confermato che Tenebris Somnia debutterà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2 già dal 16 ottobre. Per assaggiare ciò che ci aspetta, puoi provare una demo del gioco su Steam oggi stesso, e puoi vedere anche alcune immagini dell'esperienza qui sotto.