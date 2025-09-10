Tennis Canada decide di ospitare la partita Canda-Israel David Cup a porte chiuse

HQ

Questo fine settimana, la Coppa Davis torna con altre qualificazioni e partite a gironi. Le sfide dei prossimi giorni includono Olanda contro Argentina, Australia contro Belgio, Stati Uniti contro Repubblica Ceca, Danimarca contro Spagna e Canada contro Israele. La partita si svolgerà questo venerdì e sabato, 12 e 13 settembre, ad Halifax, in Nuova Scozia, e a causa di problemi di sicurezza, Tennis Canada ha optato per la partita a porte chiuse. Non ci saranno nemmeno i media.

Ciò avviene dopo che più di 400 atleti, accademici e scrittori canadesi hanno chiesto la cancellazione della partita in una lettera firmata.

La federazione canadese di tennis ha trovato la decisione "deludente", ma "l'unico modo per salvaguardare le persone coinvolte e preservare l'evento stesso.I biglietti erano già stati venduti e gli acquirenti saranno rimborsati. "Circa 1.500 biglietti al giorno vengono rimborsati", ha detto un portavoce di Tennis Canada (via ESPN). "Essendo senza scopo di lucro, stiamo ancora valutando l'impatto finanziario di questa decisione, ma è chiaro che si tradurrà in una significativa perdita di entrate per noi".

Il rifiuto internazionale di Israele per il suo genocidio contro Gaza è cresciuto, e mentre Israele non è stato espulso da nessuna competizione, i manifestanti spesso prendono di mira le competizioni in cui si svolgono squadre o atleti israeliani, come la partita di calcio Italia-Israele e, più notevole, la gara ciclistica Vuelta a España.