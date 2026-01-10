Tennis Kenya risponde a una partita virale riguardante un giocatore inesperto in un torneo professionistico

HQ

Una partita professionistica di tennis femminile a Nairobi, Kenya, divenne virale a causa del male che una delle giocatrici aveva giocato. I video della partita, con la giocatrice egiziana Hajar Abdelkader che sembrava la prima volta che giocava a tennis, hanno scatenato dibattito, battute e qualche indignazione sui social media, poiché non potevano credere come qualcuno chiaramente senza esperienza professionale fosse stato ammesso a partecipare alla competizione.

Abdelkader, 21 anni, sapeva a malapena tenere una racchetta, ha sbagliato la maggior parte dei suoi servizi e a volte non sapeva nemmeno da quale lato dovesse servire. La partita, contro la giocatrice tedesca Lorena Schaedel, si concluse 6-0, 6-0, con Abdelkader che commise 20 doppi falli, vincendo solo tre punti... causato da difetti della sua avversaria.

Le immagini della partita sono diventate virali e hanno spinto la federazione keniota di tennis a spiegare quanto accaduto. Abdelkader ha ricevuto una wild card per il torneo ITF W35 Nairobi, ovvero un invito speciale quando uno dei giocatori qualificati del tabellone principale si ritira. Si dice che fosse l'unica persona sotto contratto a ricevere un invito wildcard, e aveva detto all'organizzatore di avere il giusto livello di esperienza competitiva.

"All'epoca, la signora Abdelkader era l'unica giocatrice che aveva richiesto una wildcard, e la decisione fu presa in base alle informazioni fornite e nell'interesse di mantenere un sorteggio completo ed equilibrato, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo del tennis in Africa. Col senno di poi Tennis Kenya riconosce che questa wildcard non avrebbe dovuto essere concessa. La Federazione prende nota di questa esperienza e farà in modo che un evento così estremamente raro non accada mai più".

Infine, vedendo come Abdelkader sia stato deriso online, la Federazione aggiunge che "si tratta di una persona giovane, e data l'estensione e la natura della copertura di questa partita, Tennis Kenya e l'ITF riconoscono la necessità di mantenere il benessere di entrambi i giocatori come considerazione primaria", affermando di aver offerto supporto a entrambi.