Tennisti e centinaia di fan sostengono Katie Boulter dopo aver denunciato i suoi abusi online

Katie Boulter, tennista britannica di 28 anni, n. 39 al mondo e seconda in Gran Bretagna, ha rivelato martedì il tipo di messaggi che ha ricevuto online: "Spero che tu abbia il cancro", insulti alla sua famiglia e alla nonna... Centinaia di persone l'hanno insultata, alcune perché avevano perso soldi sulle sue scommesse, che l'hanno travolta perché era "difficile distinguere quelle che costituivano un rischio reale".

Le sue parole, pubblicate sulla BBC, hanno avuto una grande risonanza nel mondo del tennis, e da allora molte giocatrici si sono espresse per sostenerla e per denunciare anche gli abusi online che hanno ricevuto, che sono diventati la norma per gli atleti.

Le connazionali Harriet Dart e Sonay Kartal hanno suggerito che dovrebbero esserci misure di identificazione quando si creano account sui social media, quindi non importa molto quando la WTA segnala tali account, poiché possono facilmente crearne di nuovi. Álex de Miñaur, che è anche il partner di Boulter, ha affermato che molti atleti non vogliono avere a che fare con i propri account sui social media a causa di questo tipo di abusi.

Boulter ora vuole sostenere i giocatori più giovani che stanno attraversando lo stesso

Il lato positivo è che parlare ha anche significato che Boulter ha ricevuto "centinaia di messaggi di sostegno". "Dicevano quanto mi amavano e quanto apprezzavano il fatto che io portassi alla luce questo argomento, e non ne erano consapevoli. Semplicemente non credo che le persone ne siano consapevoli. Non credo che la gente si renda conto di quanto questo accada effettivamente ai giocatori".

Boulter ha anche offerto supporto alle giovani giocatrici che lottano contro gli abusi online. "Sto cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo, e se qualcuna di queste ragazze sentisse di volerne parlare con me, sarei più che felice di farlo. Mi vedo come un libro aperto e mi vedo come qualcuno che ha attraversato un bel viaggio".