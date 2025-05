Tensioni tra il campione della MotoGP e la sua squadra: Aprilia potrebbe intraprendere azioni legali

HQ

La vita di Jorge Martín si è trasformata in un inferno: è passato dal festeggiare un Campionato del Mondo in MotoGP alla fine dello scorso anno con Pramac Racing, al cambio di squadra (Aprilia), subendo tre incidenti e subendo diversi interventi chirurgici. Nella sua prima e unica gara del 2025, in Qatar, si è fratturato 11 costole e ha subito uno pneumotorace. Sarà fuori dalle competizioni per mesi.

Martín sta ora cercando di terminare il suo contratto di due anni con il team ufficiale italiano, secondo Motorsport. Martín ha visitato il circuito di LeMans dove si è svolto il GP di Francia, vicino a casa sua ad Andorra, e ha detto alla dirigenza Aprilia di voler attivare una clausola rescissoria che il pilota e il team hanno concordato quando l'accordo è stato fatto lo scorso giugno: se Martín non fosse stato tra i pretendenti al titolo dopo il GP di Francia, il sesto assoluto, sarebbe stato libero di accettare offerte da altre squadre.

Avendo ottenuto zero punti quest'anno, Martín non è chiaramente in grado di vincere nulla quest'anno. Tuttavia, il team legale di Aprilia è rimasto scioccato nel sentire ciò e ha dichiarato che avrebbe intrapreso azioni legali contro Martín per violazione del contratto, affermando che la clausola non dovrebbe essere applicata a causa della sua assenza dalla vetta della classifica causata dai suoi infortuni, non dalle prestazioni sportive.

A quanto pare, per rispetto della squadra, Martín accettò di prolungare il periodo di valutazione fino al GP di San Marino, il 14 settembre. Questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo dramma dietro le quinte della MotoGP, ma ora sembra chiaro che Jorge Martín voglia lasciare Aprilia...