Tequila Works ha chiuso definitivamente i battenti

Cinque mesi dopo la dichiarazione di fallimento, Tequila Works ha ufficialmente chiuso. Il rinomato studio di videogiochi spagnolo, dietro The Sexy Brutale, Deadlight, Rime e Gylt, ha faticato a rimanere a galla dopo che i suoi ultimi giochi hanno fallito commercialmente, nonostante le buone recensioni. Il suo fondatore, Raúl Rubio, ha pubblicato un post su LinkedIn confermando che questa è stata la fine per Tequila Works.

"Quindici anni di ricordi ed esperienze, lezioni e lezioni, sorrisi e miserie, amicizie indissolubili e rotture inconciliabili, tanti dossi e dossi sulla strada, qualche miracolo occasionale, tante vertigini, condensate in poche immagini. Sono stati quindici anni indimenticabili.

Tequila è stata davvero sfortunata con alcune delle loro partnership. Gli ultimi due giochi dello studio, Gylt e Song of Nunu: A League of Legends Story, hanno avuto prestazioni commerciali inferiori: il primo era originariamente un'esclusiva di Google Stadia e il secondo faceva parte di Riot Forge, un editore di breve durata di spin-off di League of Legends che non ha ricevuto molta attenzione da Riot Games.

"Non voglio parlare della fine, perché quello che conta è il viaggio e gli amici (o nemici) che ci siamo fatti lungo la strada. Dopotutto, la fine non è altro che un nuovo inizio.

Un enorme grazie alla famiglia Hellworkers; Mi dispiace di non aver potuto fare di più".