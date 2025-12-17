Terence Crawford annuncia il ritiro dalla boxe tre mesi dopo aver fatto la storia, e se ne va imbattuto

HQ

Terence Crawford, pugile americano di 38 anni, ha annunciato il suo ritiro, ponendo fine alla carriera "senza più nulla da dimostrare" e lasciando lo sport imbattuto: 42 incontri, 42 vittorie, 31 delle quali per KO da quando è iniziata la sua carriera professionistica nel 2008.

Crawford, nato a Omaha, Nebraska, ha vinto 18 grandi campionati mondiali in cinque categorie di peso, dal peso leggero al supermedio. Il suo ultimo incontro è stato lo scorso settembre, quando ha battuto Sául 'Canelo' Álvarez ai punti a Las Vegas e ha vinto i titoli WBA (Super), WBC, WBO e IBF dei supermedi, diventando il primo pugile maschile nell'era delle quattro cinture a detenere il titolo indiscusso in tre categorie (superleggeri, supermedi, supermedi).

Tuttavia, all'inizio di dicembre gli è stato tolto il titolo WBC dei supermedi per mancato pagamento della tassa di sanzione richiesta.

"Mi allontano dalla competizione, non perché ho finito di combattere, ma perché ho vinto un tipo diverso di battaglia. Quella in cui te ne vai a modo tuo", ha detto Crawford in un video su YouTube che spiegava la sua decisione. "Questo non è un addio, è la fine di una lotta e l'inizio di un'altra."