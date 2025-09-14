Terence Crawford stordisce Canelo Álvarez e il mondo della boxe con una vittoria a sorpresa

HQ

Il mondo della boxe è stato scosso la scorsa notte a Las Vegas quando Terence Crawford ha sconfitto Saúl 'Canelo' Álvarez in punti ((116-112, 115-113 y 115-113) ed è diventato il primo combattente maschile nell'era delle quattro cinture a detenere il campionato indiscusso in tre divisioni, ora in possesso dei titoli WBA (Super), WBC, WBO e IBF dei pesi supermedi, dopo essere stato campione del mondo indiscusso nei pesi welter leggeri e welter.

Crawford, 37 anni, estende un record professionale di 42 vittorie, 31 per KO e nessuna sconfitta, mentre Canelo Álvaraz, 35 anni, aggiunge una terza sconfitta nella sua lunga carriera di 68 combattimenti, 63 vittorie, 39 KO e due pareggi.

Gli esperti di boxe descrivono questa lotta come "storica", con un pubblico globale potenzialmente senza precedenti grazie a Netflix. Álvaraz, che è stato visto come "il volto della boxe", ha detto che la sua eredità è "già lì e mi piace correre rischi perché amo la boxe". Nel frattempo, Crawford dice di essere "il volto della boxe ora, il miglior combattente pound-for-pound al mondo, come lo sono sempre stato".