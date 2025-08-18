Terence Stamp morto a 87 anni

HQ

L'attore britannico Terence Stamp è morto all'età di 87 anni. La notizia è stata confermata domenica mattina dalla sua famiglia, che ha annunciato che è morto il 17 agosto 2025. La causa della morte non è stata ancora resa nota.

Stamp, nato a Londra nel 1938, è diventato famoso negli anni '60 e si è rapidamente affermato come uno degli interpreti più espressivi e autorevoli della sua generazione. Ha fatto il suo debutto cinematografico in Billy Budd, un ruolo che gli è valso sia un Oscar che una nomination ai BAFTA. Solo tre anni dopo, ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes per la sua interpretazione in The Collector.

Per un pubblico più ampio, Stamp è forse ricordato con affetto come il carismatico e spietato generale Zod inSuperman (1978) e Superman II (1980). Con il suo sguardo penetrante e la sua presenza magnetica sullo schermo, ha trasformato il cattivo in uno degli antagonisti più iconici nella storia del cinema di supereroi.

La carriera di Stamp ha attraversato più di sei decenni, durante i quali ha portato intensità ed eleganza in ogni ruolo, lasciando un'eredità che durerà ben oltre la sua scomparsa.