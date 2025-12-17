Terminator: Survivors prende una piega radicale nel suo progetto e sarà una versione completa, senza l'Accesso Anticipato

HQ

È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare del progetto Terminator: Survivors, originariamente presentato all'inizio del 2024 e previsto per il lancio nel 2025. Ora che siamo così vicini alla fine dell'anno, e senza alcun indizio di un'uscita in vista, lo studio di Nacon Milan si è fatto avanti con un aggiornamento di sviluppo pubblicato sulla pagina Steam del gioco. In esso annunciano l'ovvio, ovvero che il gioco è stato nuovamente rimandato, ma anche cambiamenti molto più profondi avvenuti negli ultimi mesi all'interno del progetto.

La cosa più notevole è che Terminator: Survivors sarà ora un titolo per giocatore singolo, e non un'esperienza cooperativa come era stato originariamente previsto. "Dopo mesi di test interni, discussioni con giocatori e fan della licenza, siamo giunti alla conclusione che per offrirvi un'esperienza autentica di "Terminator" con il miglior gameplay possibile di sparatoria ed esplorazione, avremmo dovuto mettere da parte il multiplayer cooperativo. Sappiamo che questo potrebbe deludere, ma crediamo che sia la direzione creativa giusta per una visione del mondo senza compromessi dopo il Giorno del Giudizio."

L'altra grande notizia molto più positiva è che Terminator: Survivors non passerà attraverso un processo di Accesso Anticipato, ma promette invece un'esperienza di gioco completa e rifinita, con una finestra di rilascio "molto vicina", e presto inizieranno i playtest degli utenti. Se vuoi essere tra i primi a giocare Terminator: Survivors e aiutare nel processo di completamento, puoi iscriverti qui.