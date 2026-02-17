Terra al centro dei rinnovati colloqui di pace Russia-Ucraina a Ginevra

HQ

I rappresentanti di Ucraina e Russia si stanno incontrando a Ginevra per un nuovo ciclo di colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti, con il controllo territoriale che emerge come principale punto di discussione. I negoziati seguono sessioni precedenti ad Abu Dhabi e si svolgono pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione russa del 2022.

Il Cremlino afferma che le discussioni si concentreranno fortemente sul territorio, in particolare sulla richiesta russa che l'Ucraina ceda il restante 20% della regione di Donetsk che ancora non controlla. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha resistito a tali concessioni, mentre il presidente USA Donald Trump sta spingendo entrambe le parti a raggiungere un accordo per porre fine alla più grande guerra europea dal 1945.

Nazioni Unite a Ginevra // Shutterstock

La Russia occupa attualmente circa il 20% del territorio ucraino, inclusa la Crimea e parti del Donbas conquistate prima dell'invasione su larga scala. I recenti attacchi alle infrastrutture energetiche hanno peggiorato le condizioni umanitarie durante l'inverno, con centinaia di migliaia di persone che affrontano carenze di energia elettrica e riscaldamento.

La delegazione russa è guidata dall'assistente del Cremlino Vladimir Medinsky, mentre la squadra ucraina è guidata da Rustem Umerov. Nonostante i funzionari abbiano descritto i precedenti colloqui come costruttivi, entrambe le parti rimangono divise non solo sul territorio, ma anche su questioni come il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il possibile dispiegamento di truppe occidentali dopo qualsiasi cessate il fuoco...