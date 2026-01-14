Il 2026 era appena iniziato quando abbiamo visto i titoli su una serie Netflix che era salita nella top 10 del colosso dello streaming in diversi paesi. Che serie è questa, vi chiedete? Synden, o Terra del Peccato come viene chiamata nei paesi anglofoni. Un nuovo crime drama diretto da Peter Grönlund ambientato nella penisola di Bjäre in Scania. La serie segue Dani, agente di polizia di Malmö, interpretata da Krista Kosonen, che viene coinvolta in un caso con legami personali quando un adolescente scompare a Bjäre. Presto, vecchie faide familiari, lealtà locali e relazioni personali si intrecciano, rendendo il caso sia complicato che estremamente delicato.

Il regista Peter Grönlund ha già diretto successi come Tjuvheder e Björnstad, produzioni che hanno dimostrato il suo talento per il realismo sociale e le aree grigie morali. In Synden, il nord-ovest della Scania è presentato come una sorta di "outback" svedese dove droga, faide familiari e alienazione prosperano appena sotto la superficie lucida.

L'autenticità di Skåne è rafforzata dal fatto che la maggior parte del cast è composta da attori di Skåne, il che probabilmente contribuisce a far sì che molti spettatori scelgano di guardare la serie con i sottotitoli. Per chi di noi è nato e cresciuto in Scania, tuttavia, sia la rappresentazione che la trama sollevano alcune domande. Bjäre, dove gli abitanti di Stoccolma si radunano d'estate, è davvero un rifugio per criminali e droga? E cosa ci fa un agente di polizia di Malmö ben lontano dalla sua area nel nord-ovest della Scania, senza chiare conseguenze organizzative?

Io stesso sono nato e cresciuto a Ystad e ho dovuto convivere con la possibilità di vedere la città popolata da attori che parlano lo svedese standard e la città ripetutamente rappresentata come una mecca di omicidi e crimini. Per questo motivo, sono pienamente consapevole che deve esserci una certa accettazione che questo sia un dramma e non la realtà. Synden è anche una produzione bellissima che sembra di qualità internazionale, sia per la fotografia, il ritmo che il tono. La serie ha il potenziale di avviare una tendenza del Bjäre noir se il suo successo continuerà e porterà a nuove stagioni. Oltre alla nota attrice finlandese Krista Kosonen, i personaggi della serie sono interpretati da attori meno noti della Scenia. Le scenografie, la fotografia e le interpretazioni insieme creano una tela che, con una sceneggiatura più solida, avrebbe potuto essere un grande successo.

Purtroppo, la trama e le rappresentazioni dei personaggi non sono all'altezza della qualità tecnica della serie televisiva. Se non conosci la geografia di Skåne, potresti accettare che un agente di polizia di Malmö viaggi per un intero distretto di polizia per indagare su una scomparsa e un crimine locale a Bjäre. Ma quando Grönlund aggiunge anche i legami personali dell'agente Dani al caso, la trama semplicemente non appare credibile.

L'organizzazione di polizia appare un po' irregolare, dove la direzione non si accorge se un agente di polizia improvvisamente passa intere giornate lavorative in un distretto di polizia completamente diverso. Dani porta anche con sé il collega Malik, interpretato da Mohamed Nour Oklah, che sembra accettare la deviazione anche se appare come qualcuno che vuole fare tutto per bene.

I personaggi che i due poliziotti incontrano spesso hanno dialoghi credibili ma generalmente risultano generici. Il rapporto di Dani con suo figlio tossicodipendente e il suo amico scomparso non mi coinvolge mai a un livello profondo. Anche se la serie è composta da soli cinque episodi ciascuno di 39-46 minuti, non sembra che ci sia abbastanza conflitto o dramma da meritare tutta la mia attenzione. È un peccato, perché sia la produzione che la recitazione sono fondamentalmente di alta qualità.