Terraria ottiene i crossover tra Palworld e Dead Cells nell'aggiornamento 1.4.5

Terraria è già un gioco di dimensioni considerevoli, ma continua a ricevere grandi aggiornamenti che lo rendono sempre più grande e migliore. O, dovremmo dire, Bigger and Boulder, dato che questo è il titolo dell'aggiornamento 1.4.5 del gioco, che porta non uno ma due grandi crossover nel gioco survival crafting.

Con il suo ultimo aggiornamento, Terraria ora vanta più di 5000 oggetti, 25+ NPC, 400+ nemici e altro ancora. Il crossover Dead Cells introduce armi folli, come mostrato nel trailer qui sotto, e i Palworld Pals sono qui per farti ottenere nuovi animali domestici e cavalcature che ti aiuteranno nell'esplorazione nel vasto mondo di Terraria.

Oltre ai crossover, l'aggiornamento Bigger and Boulder include anche quindici set di mobili, cinque tipi di massi, quattro cavalcature di trasformazione, nuove navi, aquiloni, creature e altro ancora. C'è anche un nuovo seed di Skyblock e altri seed di world da esplorare.