TerraTech Legion arriverà su console? Payload Studios: "Stiamo solo aspettando il momento giusto"

All'inizio di questo mese, lo sviluppatore PC Gaming Show Payload Studios è apparso e ha presentato un primo assaggio del suo prossimo roguelite d'azione di combattimento veicolare, TerraTech Legion. Mentre alcuni avranno familiarità con questo gioco grazie al fatto che è il terzo capitolo della serie TerraTech, il gioco è davvero unico in quanto sta scambiando il tradizionale stile di crafting di sopravvivenza open-world con un festival d'azione più simile a Vampire Survivors.

Stando così le cose, e con questi tipi di giochi che sono molto popolari su tutte le piattaforme disponibili, di recente ho avuto l'opportunità di sedermiPayload Studios con il lead designer Andy Harmon e il senior producer Tom Page per saperne di più sul gioco, incluso se alla fine seguirà l'esempio dei suoi predecessori e debutterà su console.

Parlando di questo argomento, Page ha spiegato: "Sai, pensiamo sempre alle console. Non è, sai, qualcosa su cui stiamo saltando in questo momento. E, sì, quindi, sai, abbiamo già impostato il gioco sui controller. E cerchiamo sempre, sai, di fare prima il lavoro duro per console. Ma, sì, al momento non ci sono ancora piani per pubblicare qualcosa su console. Ma, no, non è un no definitivo. Cioè, sai, stiamo solo aspettando il momento giusto perché, sai, Terratech è su tutte le console. E, sai, abbiamo sempre avuto un buon rapporto con la piattaforma. Quindi, sì, sto solo aspettando il momento giusto".

Harmon è poi intervenuto per aggiungere: "Sì, abbiamo un gioco divertente. Quindi, ovviamente, vogliamo farlo arrivare a quante più persone possibile".

Puoi vedere l'intervista completa, con i sottotitoli localizzati, qui sotto, dove tocchiamo anche il design roguelite, la creazione di una suite di costruzione modulare intuitiva e altro ancora.