TerraTech Legion combina la costruzione di veicoli con un'azione infinita

Durante il PC Gaming Show, lo sviluppatore Payload Studios ha appena fatto un'apparizione per presentare il suo prossimo titolo d'azione TerraTech Legion. Si tratta di un progetto che combina la personalizzazione e la costruzione dei veicoli con infinite ondate di combattimenti, il tutto in un formato rogue-lite, bullet heaven, basato sulla fisica.

Continuando la serie TerraTech, in Legion i giocatori assumono il ruolo di un pilota che viene inviato in guerra per combattere contro ondate e ondate di mech da battaglia IA, che intendono conquistare la galassia. Per completare questo immenso compito, i giocatori costruiranno diversi veicoli incentrati sul combattimento, dotati di potenti armi e strumenti in grado di far esplodere orde di nemici con facilità. Ma sarà tutt'altro che facile, poiché c'è un assalto infinito di nemici che si dirigono nella tua direzione.

Avere una struttura rogue-lite significa che a volte soccomberai (e ci si aspetta) in battaglia, ma grazie al lato "lite" di essa, progredirai costantemente e diventerai sempre più potente. Guardando la parte del paradiso dei proiettili, aspettati tonnellate di minacce e proiettili da evitare, inclusi anche boss pericolosi che possono cambiare le sorti della battaglia. Il motore basato sulla fisica ti consentirà anche di utilizzare il telaio del tuo veicolo come strumento di guerra, solcando orde di nemici, appiattendoli mentre procedi.

Anche il sistema di modularità e personalizzazione di TerraTech è tornato qui, permettendoti di essere creativo e di costruire il veicolo dei tuoi sogni utilizzando un sistema intuitivo. Man mano che avanzi, sbloccherai strumenti e oggetti più potenti che ti permetteranno di creare veicoli sempre più complessi e letali.

Payload promette una varietà di biomi e layout dei livelli, e il co-fondatore Russ Clarke aggiunge un piccolo extra su cosa aspettarsi nel gioco: "TerraTech Legion si basa sul gameplay di costruzione di veicoli che la nostra appassionata community ha amato per quasi un decennio e lo combina con un'esperienza d'azione frenetica per una partita fatta nel paradiso dei proiettili."

TerraTech Legion verrà lanciato entro la fine dell'anno, in una data indeterminata su PC. Sarà pubblicato dalla nuova etichetta indipendente Mythwright, e puoi anche avere un assaggio dell'azione in questo momento, poiché Payload ha appena lanciato una demo del gioco, che è disponibile per il download su Steam. Guarda l'ultimo trailer qui sotto.