Terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 colpiscono il Venezuela, almeno 32 morti confermati già

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Durante la notte, il Venezuela sudamericano è stato colpito da due massicci terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5, un disastro naturale che ha già causato 32 vittime e devastato gran parte delle infrastrutture locali.

Sono in corso sforzi di soccorso e soccorso, ma i due terremoti che hanno colpito pochi minuti di distanza hanno già causato danni irreparabili, con la BBC News che ha persino riportato che i terremoti sono stati i più forti a colpire il paese dal 1900, quando è stato registrato un terremoto di magnitudo 7,7.

Il primo sisma si concentrò principalmente a ovest di La Guaira e Caracas, intorno all'area di Morón, ma il secondo sisma si estese più a est lungo la costa e ebbe un'area di impatto evidente e grave intorno alla capitale e anche a La Guaira.

I leader mondiali hanno già condiviso il loro sostegno, con alcuni che promettono di aiutare e aiutare anche il paese, con la Croce Rossa che ha commentato (secondo Reuters) che il "pieno impatto umano" del disastro "non è ancora noto".

Sebbene un avviso tsunami fosse stato inizialmente emesso in vigore dopo i terremoti e le aree vicine di Porto Rico e Isole Vergini, la preoccupazione è scesa a "avvisante" e ora sembra che nessun disastro successivo si verificherà.