Terremoto di magnitudo 7.7 colpisce Myanmar e Thailandia, oltre 150 morti La seconda città più grande del Myanmar, Mandalay, è stata la più colpita.

HQ Le ultime notizie su Myanmar e Thailandia . Ora sappiamo che il massiccio terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il Myanmar e la Thailandia venerdì, ha causato danni catastrofici e ucciso più di 150 persone. La seconda città più grande del Myanmar, Mandalay, è stata colpita più duramente, dove diversi edifici sono crollati e una diga è crollata, aumentando la distruzione. In Thailandia, un grattacielo in costruzione è crollato a Bangkok, causando almeno tre vittime. La scossa, seguita da una forte scossa di assestamento, ha provocato migliaia di feriti. L'intera portata del disastro rimane poco chiara, poiché le autorità sono alle prese con un accesso limitato alle aree colpite, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Bangkok, Thailandia. 28 Marzo, 2025 // Shutterstock