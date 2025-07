Terrence Mann e Cassian Bilton spiegano i "manierismi" che hanno sviluppato per interpretare i fratelli Crepuscolo e Alba

HQ

Tre delle star principali della sontuosa serie di fantascienza di Apple TV+, Foundation, interpretano tutte personaggi simili. Terrence Mann, Cassian Bilton e Lee Pace si combinano per rappresentare Brothers Dusk, Dawn e Day, tre cloni dell'originale Emperor Cleon che hanno il compito di continuare a guidare e guidare Empire in avanti. Considerando che queste tre star interpretano personaggi molto simili, c'è un grado di continuità, principi fondamentali e tratti che ognuno di loro riflette per garantire che il pubblico ricordi che sono cloni?

Questo è esattamente ciò che abbiamo chiesto sia a Mann che a Bilton in una recente intervista, in cui abbiamo avuto modo di ascoltare i "manierismi" che hanno sviluppato insieme a Pace, e che utilizzano ancora oggi nelle loro performance.

Mann ha spiegato: "Sì, avevamo una serie di manierismi che ci sono venuti in mente, soprattutto all'ora di cena, che lo avrebbero stabilito. Abbiamo fatto scattare i nostri tovaglioli allo stesso modo, abbiamo preso la forchetta esattamente allo stesso modo. E abbiamo provato quella, quella coreografia, per essere davvero specifici".

Bilton ha poi ampliato il concetto con quanto segue: "Penso che David S. Goyer sia stato molto intelligente nel senso che quando sono stato scelto, sono entrato nella prima stagione, credo nel terzo o quarto episodio, e non appena sono stato scelto, mi ha portato in Irlanda e mi ha fatto sedere dietro un monitor con le lattine e ho guardato Terry e Lee per una settimana e mi sono seduto lì ogni giorno a guardare cosa lo stavano facendo. E non penso che come attore tu stia prendendo appunti su, oh, muovono le mani in questo modo, o oh, fanno quello. È più simile alla bio-osmosi. Se passi abbastanza tempo a guardare qualcosa, naturalmente, si spera se sei in uno spazio aperto, puoi in qualche modo imitarlo. Sembra molto attoriale, ma spero che abbia senso".

Puoi vedere l'intervista completa qui sotto, con i sottotitoli localizzati, dove scopriamo anche che tipo di Cleon Mann e Bilton vorrebbero interpretare in futuro. Inutile dire che entrambi vorrebbero prendere una pagina dal libro edonistico di Pace della recente stagione, anche se senza il furetto...