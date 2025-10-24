Terrifier 4 promette violenza a un livello completamente nuovo

Art il Clown sta preparando il suo grandioso, e molto probabilmente estremamente sanguinoso, ritorno mentre il quarto e ultimo film del franchise Terrifier sta lentamente prendendo forma. Secondo Damien Leone, il regista di ritorno, la violenza questa volta sarà davvero folle e anticipa anche un tuffo profondo nell'oscuro passato di Art.

Leone ha precedentemente dichiarato che non vuole che Terrifier ristagni e riposi sugli allori, come tanti franchise horror dei tempi passati. Che è anche il motivo principale per cui vuole legare le cose insieme con questo quarto capitolo.

Ma anche se Terrifier 4 è annunciato come l'ultimo hurrah di Art, non tutti sono convinti che sarà effettivamente così. Thornton, l'uomo dietro quel trucco da clown da incubo, crede che potrebbe essere la fine di questa particolare storia, ma non del franchise stesso. Dovremo aspettare ancora un po', dato che il film uscirà il 1° ottobre.

Non vedi l'ora di Terrifier 4 ?