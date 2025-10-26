Terrifier: il gioco ARTcade porta sangue, pixel e chiptune questo novembre

HQ

Fan dei clown di tutto il mondo - gioite! Terrifier: The ARTcade Game è stato finalmente benedetto con una solida data di uscita. Gli sviluppatori hanno confermato che il sanguinoso picchiaduro arriverà sugli scaffali dei negozi digitali il 21 novembre. Lancio simultaneo su Playstation 5, Xbox Series, Switch e PC. Il gioco fonde l'estrema violenza di Terrifier con una bontà nostalgica. Completo di una colonna sonora chiptune nientemeno che di Cody Carpenter, un sacco di motoseghe, boss impegnativi e supporto per il multiplayer. Sia online che locale.

Quindi, se apprezzi i classici picchiaduro e non ti dispiace la violenza estrema pixelata, potrebbe valere la pena dare un'occhiata più da vicino. Dai un'occhiata al breve trailer qui sotto.