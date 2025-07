Terrorbytes: Il primo episodio è ora gratuito - Un documentario sui giochi horror di alto livello

HQ

Buone notizie per tutti coloro che sono stati tentati ma non ancora pronti a sborsare i $ 30 per un acquisto digitale. Il primo episodio di TerrorBytes, una serie di documentari che racconta la storia dei giochi horror, è ora completamente gratuito da guardare su YouTube.

La serie completa si estende su cinque episodi e, dopo alcune meritate critiche sul prezzo elevato, i creatori hanno risposto. Non solo hanno reso il primo episodio disponibile gratuitamente, ma hanno anche ridotto il prezzo complessivo a $ 20, una somma molto più ragionevole.

Il capitolo di apertura, intitolato Enter the Survival Horror, dura circa un'ora e mezza e approfondisce gli albori del genere. Da Monster Maze e Sweet Home in 3D a classici che definiscono il genere come Alone in the Dark, Resident Evil e Silent Hill, è un viaggio nostalgico e perspicace lungo un viale dei ricordi poco illuminato. Tra gli intervistati ci sono pezzi grossi come Hubert Chardot (Alone in the Dark), Hifumi Kouno (Clock Tower), Akira Yamaoka (Silent Hill), Denis Dyack (Eternal Darkness), John Romero (DOOM) e Jeremy Blaustein (Silent Hill 1 e 2).

E per chi si appassiona? Il resto della serie approfondisce argomenti come i giochi horror su licenza, l'era FMV, gli incubi indie e i titoli più controversi che il genere abbia mai generato. La docuserie è stata creata dallo stesso team dietro gli acclamati In Search of Darkness e First Person Shooter.

In breve: se sei un nerd dei giochi horror (o vuoi diventarlo), questo è un gioco da ragazzi. Spegni le luci, accendi YouTube ed entra nel survival horror.