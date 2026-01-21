Terzo attaccante finlandese dei Colorado Avalanche della NHL

HQ

I giocatori si spostano molto nella National Hockey League, o NHL, e così è stato ancora una volta. Secondo quanto riportato dalla YLE finlandese, Valtteri Puustinen, 26 anni, è il terzo attaccante finlandese della Colorado Avalanche. Puustinen si unisce agli attaccanti Artturi Lehkonen e Joel Kiviranta.

La scorsa stagione Puustinen è stato giocatore dei Pittsburgh Penguins per 13 partite, e in quel periodo ha totalizzato 2+1 punti. E quando Puustinen si è trasferito ai Colorado Avalanche, i Pittsburgh Penguins hanno ottenuto un difensore russo Ilja Solovjov, 25 anni. Durante questa stagione Solovjov ha disputato 16 partite NHL per i Colorado Avalanche, ottenendo punti 1+2.

Ora tutto ciò che possiamo fare è sperare che i tre attaccanti finlandesi realizzino la cosa per i Colorado Avalanche.