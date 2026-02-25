Tesla fa causa al DMV

HQ

Essere etichettati come "pubblicità ingannevole" non è qualcosa che Tesla può accettare, secondo CNBC, che ha stabilito che le affermazioni di Tesla sulle auto a guida autonoma sono false, e queste hanno classificato Tesla come un inserzionista falso, cosa che ora sarà portata al sistema legale.

Anche se questo può sembrare piuttosto innocuo, il problema è che la pubblicità ingannevole sulle capacità della tua auto può in realtà portare alla revoca della tua licenza per la produzione, questo include la vendita delle auto prodotte, e il DMV ha già minacciato di farlo, seppur temporaneamente, se il linguaggio di marketing non verrà modificato.

Il disaccordo deriva dal fatto che la DMV non ha trovato un sistema autopilota e un sistema FSD ("Full Self-Driving (Supervisioned)") di Tesla come equivalente a un'auto completamente autonoma. Il problema nasce dal fatto che i manuali dei veicoli Tesla affermano chiaramente che l'FSD non dovrebbe essere usato senza che il conducente presti attenzione, mentre l'azienda già nel 2018 ha iniziato a parlare pubblicamente di un'esperienza di guida completamente autonoma, con le auto automatizzate come obiettivo finale e molte prove guida.

In breve, le auto non possono operare autonomamente come suggerito dal materiale promozionale. Questo si aggiunge a cause legali in cui ai clienti è stato promesso aggiornamenti software che avrebbero permesso alla loro Tesla di diventare un "robotaxi", cosa che non è ancora accaduta, e ad almeno una causa a causa della morte di un conducente in un incidente d'auto in cui un proprietario di Tesla pensava che l'autopilota lo avrebbe fermato dal speronare un'altra auto mentre cercava di prendere un telefono.