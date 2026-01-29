Tesla interromperà ufficialmente la Model X e la Model S nel prossimo trimestre

HQ

Prima erano la base della Tesla che conosciamo oggi, poi sono stati rilanciati a un prezzo di lusso quando la Model 3 e la Model Y sono diventati protagoniste della produzione, ma ora sembra che saranno completamente eliminati.

Come potranno confermare gli InsideEV ascoltando la recente chiamata sugli utili di Tesla, entrambi i modelli saranno dismessi e ciò avverrà nel prossimo trimestre - come confermato dal CEO Elon Musk agli investitori.

Il basso volume di vendite è probabilmente parte della ragione, ma Musk afferma anche che l'intero spazio produttivo sarà utilizzato per puntare più grandi e audaci sulla produzione robotica:

"È ora di porre fine ai programmi Model S e X con un congedo onorevole, perché stiamo davvero andando verso un futuro basato sull'autonomia", ha detto.

Quello spazio sarà in grado di produrre un milione di robot Optimus all'anno, ha detto Musk.