Tesla otterrà l'approvazione completa della guida autonoma in Europa questo mese

Se la guida completamente autonoma sia effettivamente pronta è oggetto di un acceso acceso dibattito, soprattutto considerando le aree in cui sono stati condotti test negli ultimi anni.

Ma comunque, la guida completamente autonoma è ormai molto vicina all'essere implementata anche sulle strade europee. Alcuni produttori di automobili hanno già ottenuto una licenza parziale per permettere agli utenti di usare la guida autonoma sulle autostrade, ad esempio. Ma Tesla è molto vicina a ottenere i permessi necessari per consentire la guida completamente autonoma in Europa.

Secondo Elon Musk, la cosiddetta modalità FSD riceverà un'approvazione regolare in Olanda il 20 marzo, il che spianerà la strada alle approvazioni in gran parte dell'Europa poco dopo.

"Tesla ha l'IA reale più avanzata e, si spera, sarà presto approvata in Europa. Le autorità ci hanno detto che il 20 marzo sarà approvato nei Paesi Bassi', come mi è stato detto. Speriamo che quella data rimanga la stessa. Ma penso che le persone in Europa rimarranno piuttosto colpite da quanto sia brava l'intelligenza artificiale delle auto Tesla nel guidare."

Altre date chiave per il lancio sono attualmente sconosciute, ma si prevede che avvenga rapidamente dopo l'approvazione iniziale.