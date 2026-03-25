Tesla registra il primo aumento delle registrazioni nell'UE dopo 13 mesi

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Sembra che il crollo delle vendite di Tesla in Europa possa finalmente essere finito, almeno per ora. Nuovi dati mostrano che hanno invertito un calo delle vendite di 13 mesi, registrando una forte ripresa a febbraio 2026 dopo un inizio d'anno difficile.

Secondo le immatricolazioni, questa volta tramite InsideEV (che potrebbero non essere direttamente riflesse nelle vendite finali), Tesla ha consegnato 13.740 veicoli in tutta Europa a febbraio, segnando un aumento del 29,1% su base annua. Si tratta di una svolta significativa dopo oltre un anno di calo nella regione.

La ripresa è visibile anche nel quadro più ampio. Tra gennaio e febbraio insieme, Tesla ha registrato 20.941 immatricolazioni, in aumento del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La rimonta arriva dopo un gennaio particolarmente debole, quando le vendite europee di Tesla sono calate bruscamente e la quota di mercato è calata.