Tesla sta abbandonando i modelli di auto per concentrarsi maggiormente su robot e intelligenza artificiale

La Tesla di Elon Musk ha condiviso i suoi ultimi risultati finanziari e, anche se tra poco parleremo dei dati, al momento l'informazione chiave per chiunque pensi che questa azienda sia ancora un marchio automobilistico è che presto si concentrerà maggiormente su robotica e intelligenza artificiale.

Attraverso la BBC, lo stabilimento di produzione Tesla in California presto si allontanerà dalla produzione di veicoli Model X e Model S. Quei modelli saranno di fatto abbandonati, poiché non saranno più in produzione. Al loro posto vedremo ulteriori sviluppi sul robot umanoide di Tesla, noto come Optimus.

Nei dati finanziari di Tesla, vediamo che gli utili dell'azienda sono diminuiti del 61% negli ultimi tre mesi del 2025, con ricavi totali in calo del 3%. L'azienda è pronta ad aumentare la spesa nel prossimo futuro, con una stima di 20 miliardi di dollari. Questo avviene poco dopo che ha confermato di investire 2 miliardi di dollari nell'xAI di Musk.

