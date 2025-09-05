Gamereactor

Tesla svela un piano retributivo senza precedenti da 1 trilione di dollari per Musk

"Trattenere e incentivare Elon è fondamentale per Tesla".

Ormai, tutti sul pianeta conoscono Elon Musk e il fatto che sia l'uomo più ricco del pianeta. Ma se ci fossero ancora dei dubbi, stanno per essere chiariti, perché Tesla ha svelato uno sbalorditivo pacchetto di compensazione da 1 trilione di dollari per Musk. Per coloro che si chiedono di cosa si tratta, il piano salta lo stipendio tradizionale, offrendo invece azioni in più fasi man mano che Tesla raggiunge obiettivi che potrebbero vedere l'azienda crescere molte volte. "Trattenere e incentivare Elon è fondamentale per far sì che Tesla diventi l'azienda di maggior valore della storia", ha dichiarato il presidente Robyn Denholm in una lettera agli investitori. "Il pacchetto è progettato per allineare lo straordinario valore per gli azionisti a lungo termine con incentivi che guideranno le massime prestazioni del nostro leader visionario". Cosa ne pensi di questo piano retributivo?

PARIGI, FRANCIA - 16 giugno 2023: Elon Musk, fondatore, CEO e ingegnere capo di SpaceX, CEO di Tesla, CTO e presidente di Twitter, co-fondatore di Neuralink e OpenAI, presso VIVA Technology (Vivatech) // Shutterstock

