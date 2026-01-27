Teufel presenta il nuovo altoparlante ROCKSTER 2 con 440 W di potenza

HQ

Teufel è un'azienda con sede a Berlino che opera nell'industria audio da oltre 45 anni. Con così tanta esperienza e numerosi prodotti lanciati sul mercato, il nuovo modello del suo altoparlante Rockster ha tutti gli ingredienti per essere una delle migliori opzioni per feste o semplicemente per godersi musica in spazi aperti, perché con 440 W di potenza possiamo assicurarvi in anticipo che non si sentirà a bassa voce.

Rockster 2 è l'evoluzione del formato altoparlante portatile di Teufel, con tutto ciò che ci si aspetterebbe dai modelli precedenti, ma portato a un livello superiore. Le caratteristiche più notevoli di questo nuovo dispositivo, oltre alla sua potenza, sono il sistema DMX-Control per sincronizzare i sistemi di illuminazione con la musica, un mixer DJ illuminato a 2 canali e un ricevitore Bluetooth doppio per la riproduzione di contenuti da due dispositivi contemporaneamente. Questo lo rende un prodotto adatto sia agli amanti della musica che ai professionisti del settore.



Parliamo di alcune caratteristiche tecniche di questo prodotto, a partire dal peso, perché gli altoparlanti con queste caratteristiche, anche se includono ruote, tendono a essere piuttosto pesanti. Il Rockster 2 pesa quasi 44 kg e misura 98 centimetri di altezza e 52,3 cm di larghezza, quindi devi assicurarti di avere abbastanza spazio prima di portarlo in casa. Degno anche di nota è il suo subwoofer da 380 mm con guida d'onda per bassi profondi fino a 36 Hz (-6 dB) e un tweeter a compressione con tromba per un suono chiaro e ben definito. Per concludere dovremmo aggiungere che offre fino a 15 ore di autonomia con batteria rimovibile (anche se funziona anche quando collegata alla corrente), e compatibilità con il Party Link per collegare fino a 100 altoparlanti contemporaneamente. In termini di prezzo, ci sono due opzioni: puoi acquistare un singolo altoparlante a 1.199,99 € oppure quello che il marchio chiama un "set stereo" che include due unità a 2.399,98 €.

Hai già un altoparlante Teufel? Vuoi provare il Rockster 2?