Non tutto deve essere portatile al giorno d'oggi. Sebbene innumerevoli altoparlanti a batteria siano passati attraverso i nostri banchi di prova negli ultimi anni (da quelli che si agganciano ai jeans a quelli che necessitano di ruote), non dobbiamo dimenticare che esistono prodotti di stazzeria con caratteristiche molto specifiche che vanno oltre il tradizionale impianto stereo o il ricevitore home cinema.

Questo vale certamente per le radio, che stanno tornando in piedi nelle case. In soggiorno, sul crediente, sopra il comodino, o magari a farti compagnia in cucina o nello studio, potresti voler considerare un dispositivo audio multifunzionale che vada oltre un altoparlante Bluetooth in termini di funzionalità e presenza, ma che sia un passo indietro in termini di portabilità. Se ti interessa qualcosa del genere, continua a leggere.

Con l'antenna estesa, il Teufel Radio 3SIXTY ha una sensazione vintage molto piacevole.

Il Teufel Radio 3SIXTY cattura l'attenzione con il suo design sobrio e un tocco di stile classico, pur mantenendo linee moderne, senza dubbio pensate per fondersi in qualsiasi design d'interni. È compatto, situato a metà strada tra un altoparlante Bluetooth di medie dimensioni e quello che si potrebbe definire uno stile boombox. La sua forma imita quella di alcune radio vintage, ma su scala più ampia.

L'assenza di una batteria ha permesso agli ingegneri tedeschi di essere generosi con l'amplificatore e, così facendo, di utilizzare l'intera base dell'unità per nascondere un subwoofer puntato verso il 'pavimento', il che conferisce un corpo quasi inaspettato alla riproduzione musicale, mentre per i trastonanti medi alti hanno scelto di inclinarli verso l'alto piuttosto che in avanti, con l'obiettivo di diffondere il suono e farlo rimbalzare su muri e soffitti per creare un palcoscenico sonoro virtuale a 360° utilizzando la tecnologia Dynamore. È una scelta deliberata che, francamente, funziona bene dato il numero di dimensioni dell'unità; È troppo stretto per separare correttamente un'immagine stereo, ma comunque abbastanza largo da ospitare due altoparlanti e quindi superare qualsiasi altoparlante portatile di dimensioni simili o inferiori.

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In altre parole, non dovresti pensare a questa radio come a quella di cui devi sederti direttamente davanti, né come a uno di quei vecchi mini-sistemi stereo. Almeno in termini di posizione di ascolto, perché quando si tratta di fonti audio, è proprio quello che fa, ma con i formati moderni. Senza tocadischi in vinile o cassette, quasi tutto è digitale, e il Teufel Radio 3SIXTY ti permette di ascoltare radio di alta qualità tramite DAB+, radio FM tradizionale con antenna integrata, Spotify o Amazon Music (non compatibile con Apple Music), oppure i tuoi file tramite USB o Wi-Fi, senza contare un ingresso AUX tramite un mini-jack stereo.

Né l'app né l'interfaccia della radio Teufel ci conquistano. Il pannello posteriore è aperto e ospita l'antenna, la porta USB (solo Tipo A), il mini-jack e la presa di alimentazione che, tra l'altro, non è USB-C.

Nei nostri test, abbiamo sperimentato queste opzioni, concentrandoci principalmente su radio FM e Spotify, e sebbene il dispositivo suoni sorprendentemente bene per quello che appare a prima vista, appare un po' lento e macchinoso nella gestione di questi ingressi, il che rovina quella che dovrebbe essere un'esperienza più fluida.

In effetti, questo mi porta alla mia principale critica al Teufel Radio 3SIXTY: l'interfaccia utente/UX. La configurazione iniziale è molto carente, con istruzioni scarse e opzioni confuse, basate su manuali o app, che sembrano incomplete; Esattamente l'ultima cosa che ci si aspetterebbe da un "assistente di configurazione" per un dispositivo che, a prima vista, dovrebbe essere così semplice nel 2026. Se ti succede e ti innervosisci, ti consigliamo di spegnere e riaccendere l'unità dopo averla scollegata, perché sembra essere il modo per farla accettare le impostazioni Wi-Fi, l'orario e così via.

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Anche se l'app è nella mia lingua locale (tra l'altro, si chiama 'Teufel Remote' e non come indicato nelle istruzioni, e non ti permette di scorrere per controllare la riproduzione), i menu radio appaiono solo in inglese e tedesco, cosa che oggi è difficile da spiegare. Anche lo schermo non è di alta qualità e, come l'esperienza utente e l'interfaccia, sembra uscito direttamente dal decennio precedente e non corrisponde del tutto all'hardware moderno che accompagna. Infine, ci mette un'eternità ad avviarsi, a volte dimentica il tempo regolato, e abbiamo notato interruzioni audio occasionali durante lo streaming che, sebbene possano essere attribuite a problemi di rete, non ci capitano con il nostro ricevitore Yamaha nello stesso ecosistema.

Quindi, una volta deciso che il concetto di una radio fissa o fissa come fonte sia di musica streaming che analogica ti piace per un angolo specifico della tua casa, dovresti sapere che il Teufel Radio 3SIXTY sembra elegante in qualsiasi arredamento e che il suo suono riempie sorprendentemente la stanza, Tengono bene anche a volumi alti. Ma prima, ti consigliamo di provarlo (una cosa fantastica di Teufel è che offrono fino a due mesi di prova gratuita) e vedere come ti comporta con i suoi menu e la reattività. A 300 euro senza portabilità, non vuoi che finisca come una sveglia troppo costosa, e crediamo che questo sia un chiaro caso di hardware e design di altissimo livello danneggiati da software obsoleti.