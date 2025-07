Thailandia e Cambogia concordano colloqui di pace dopo 4 giorni sull'orlo della guerra

HQ

Le ultime notizie su Cambogia e Thailandia . Dopo le numerose scaramucce e gli scontri a fuoco degli ultimi giorni (che si erano verificati in modo più isolato nei mesi precedenti), i governi thailandese e cambogiano hanno concordato lunedì di incontrarsi in Malesia per una concordata allentamento della tensione.

La disputa di confine tra Thailandia e Cambogia si trascina dal 1955, quando la Francia (che allora deteneva la Cambogia come colonia) tracciò arbitrariamente la linea di demarcazione tra i due paesi, che è sempre rimasta un punto caldo nel sud-est asiatico. A volte, soprattutto con certe ondate di nazionalismo, l'esercito svolge anche un ruolo di primo piano nella politica di entrambi i paesi.

Secondo la BBC, dopo l'escalation di giovedì scorso, questo fine settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto telefonate con i leader di entrambi i paesi ed è riuscito a organizzare un incontro formale tra i loro leader: il primo ministro ad interim della Thailandia Phumtham Wechayachai e il primo ministro della Cambogia Hum Manet.

Dal 24 luglio sono state segnalate più di 30 vittime militari e civili, tra cui almeno un bambino di età inferiore agli otto anni.