Thales presenta un mini sonar per aiutare i droni subacquei a cacciare i sottomarini

HQ

La società francese di difesa Thales ha sviluppato un nuovo sistema sonar miniaturizzato progettato per droni subacquei, con l'obiettivo di migliorare il rilevamento dei sottomarini nemici. L'azienda prevede di presentare questa tecnologia alla Royal Navy britannica questa settimana.

I sistemi sonar sono solitamente grandi e pesanti, limitandoli a sottomarini e navi a grandezza naturale. Thales afferma che il suo nuovo design è molto più piccolo e leggero, permettendo di essere installato su veicoli subacquei senza pilota o su droni subacquei.

Utilizzato da droni che operano accanto ai sottomarini con equipaggio

Il sistema può essere utilizzato dai droni che operano accanto ai sottomarini con equipaggio, agendo come "occhi e orecchie" aggiuntivi per scansionare minacce davanti o dietro le spalle. Potrebbe anche essere dispiegato autonomamente per monitorare silenziosamente aree chiave, proteggere cavi e condotte sottomarine o aiutare a tracciare attività subacquee sospette.

I progressi nell'elettronica, nei sistemi di alimentazione e nell'intelligenza artificiale hanno reso possibile il design compatto. Il software di IA aiuta ad analizzare i suoni subacquei in modo più rapido e accurato, migliorando le possibilità di individuare i sottomarini e mantenendo bassi i costi.

Thales afferma che questa tecnologia potrebbe avere un ruolo nei futuri piani di difesa navale del Regno Unito, inclusi progetti volti a proteggere l'Atlantico del Nord. Sebbene non siano ancora stati effettuati ordini, la compagnia si aspetta un forte interesse da parte della Royal Navy e dei suoi alleati.

Ulteriori letture: l'Ucraina fa saltare in aria un sottomarino russo usando un drone subacqueo.