The 9th Dragon offre avventure hard-boiled nel distretto più famigerato di Hong Kong

Se ti piacciono i giochi d'azione-avventura ispirati al retro, preferibilmente con un tocco di Hong Kong, allora dovresti assolutamente dare un'occhiata a cosa hanno realizzato lo sviluppatore FrameOver e l'editore Headup. Attualmente stanno lavorando a The 9th Dragon, un gioco d'azione 2D ambientato negli anni '80 nella famigerata Città Murata di Kowloon.

Era conosciuta come un'enclave praticamente senza legge e l'area più densamente popolata della Terra. Ma nel 1993 iniziò la demolizione dell'area e, nel 1994, era completamente sparita. Questo rappresenta un breve viaggio indietro nel tempo in questo luogo leggendario e piuttosto unico, che ha ispirato molte città distopiche di fantascienza. Ecco come viene descritta la premessa del gioco:

"Entra nel caos della Città Murata di Kowloon nella Hong Kong degli anni '80, dove il sindacato governa dall'ombra.

"Sei Rookie, il nuovo membro di un'unità commando d'élite inviata a Kowloon. La tua squadra è guidata da Mei, un'agente esperta con profondi legami con il mondo criminale. Insieme, dovete affrontare una città governata da gang, corruzione e lealtà mutevoli.

"Combattite tra vicoli illuminati dal neon, appartamenti angusti e corridoi nascosti mentre scoprite i segreti sepolti nel labirinto della città."

Dai un'occhiata al primo trailer e alle prime immagini qui sotto. The 9th Dragon uscirà su PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X, ma non sappiamo quando, e non ci viene nemmeno detto a quale anno puntano gli sviluppatori.