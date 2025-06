HQ

Non solo è difficile per me capire come le cose possano andare così male qui, ma è anche incomprensibile per me come una casa cinematografica possa pensare ancora una volta di scatenare un sequel così deplorevole come questo. Non c'è più orgoglio professionale? Non è davvero possibile invertire il nastro quando ti rendi conto sul tavolo di montaggio che il tuo sontuoso thriller d'azione è un completo ultra fallimento? La tanto attesa versione di Wish di Ben Affleck di Jason Bourne e della sua visione autistica della vita è tornata, e questo è uno dei peggiori sequel che abbia mai visto.

The Accountant non è stato un capolavoro. Di certo non era Bourne Identity e certamente nemmeno Salt. Ma era un thriller d'azione accettabile. Gavin O'Connor ha offerto forse il suo peggior film, ma ovviamente anche questo non è stato un grosso problema, dato che il vecchio dopo tutto ha diretto Warrior (magistrale) e The Way Back (brillante). Affleck ha fatto un buon lavoro come assassino autistico, c'era un briciolo di distanza di sé nell'impostazione superficialmente seria e le parti d'azione erano violente e inventive.

I dialoghi sono pessimi, la recitazione è pessima e la dinamica tra Bernthal e Affleck è pessima.

In The Accountant 2, non funziona assolutamente nulla. Il capo dell'FBI di JK Simmons, ora in pensione, sembra un personaggio completamente diverso, Affleck fa una voce nuova e strana che non aveva nel primo film e quando il super killer autistico Christian Wolff si allea con l'FBI e chiama il suo fratellino (terribilmente interpretato da un Jon Bernthal costantemente esagerato) per cercare di trovare un gruppo di assassini/rapitori, Avete già messo a nudo la vostra mancanza di comprensione di ciò che ha reso il predecessore un successo.

È chiaro dall'introduzione che il regista Gavin O'Connor intendeva mostrare il lato "umano" del suo assassino analitico. All'inizio del film, Affleck ha hackerato l'app di un servizio di appuntamenti e ha ottenuto più incontri con le donne innamorate di tutti gli altri uomini (messi insieme) e i successivi dieci minuti riguardano il modo in cui cerca di fare speed-date ma fallisce perché non è né divertente, né socialmente abile né affascinante. Questa follia va avanti per quella che sembra un'eternità, solo per essere sostituita da una scena in cui la versione Fury di Bernthal fa il check-in in un hotel di lusso, si spoglia gratuitamente di tutti i suoi vestiti e chiama un canile per cercare di negoziare una riduzione del tempo che il suo cucciolo appena acquistato deve rimanere nel canile. Il monologo in cui Bernthal sbraita e delira sui cuccioli e sulla loro capacità di legare con il loro padrone/compagno, con una pistola carica nel pugno destro e indossando solo biancheria intima minima, è senza dubbio il peggiore che ho visto nel 2025. Quel vecchio non sa proprio recitare.

Le cose non migliorano nemmeno quando i fratelli Braxton e Christian si riuniscono. È chiaro che il regista Gavin O'Connor voleva costruire una sorta di battuta alla Tarantino con chiari cenni a Rainman, ma finisce con un'umiliazione totale e completa poiché Affleck si sente stanco e perso nel suo ruolo e nella sua nuova voce, mentre Bernthal come al solito "finge di interpretare qualcosa correndo in giro con il petto gonfio". gomme da masticare con un'andatura che più ci ricorda la "power walk" del fondatore della WWE McMahon. È così brutto che è imbarazzante, e anche se un paio di scene d'azione in cui entrambi i protagonisti tengono la bocca chiusa sono chiaramente accettabili, questo è il sequel più inutile dai tempi di Un principe a New York 2. Vergognosamente cattivo, Affleck. Vergognosamente cattivo.