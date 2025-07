The Accountant 2 è il secondo film di maggior successo di Amazon di sempre The Accountant 2 è esploso su Prime Video con quasi 80 milioni di spettatori in meno di un mese, rendendolo il secondo film più grande di Amazon di sempre.

HQ L'ultimo film d'azione di Ben Affleck sta sbancando su Prime Video, attirando quasi 80 milioni di spettatori in soli 28 giorni. Questo lo rende il secondo film di maggior successo di Amazon di tutti i tempi, battuto solo dal remake di Road House. IlThe Accountant 2 si è comportato abbastanza bene anche nei cinema, incassando poco più di 100 milioni di dollari su un budget di produzione di 80 milioni di dollari. I critici non sono stati esattamente entusiasti, ma il pubblico lo adora chiaramente. Le chiacchiere online lo descrivono come una solida "commedia d'azione tra amici" in cui la chimica tra Affleck e Bernthal colpisce davvero nel segno. Il successo del film ha anche aperto le porte a un terzo capitolo, qualcosa che il regista ha anticipato, insieme a un possibile ritorno di Anna Kendrick nei panni di Dana Cummings. In un'intervista, O'Connor ha dichiarato: "Una cosa di cui abbiamo parlato è l'idea di riportare Anna Kendrick. Forse Christian può finalmente ottenere l'amore che merita". Così... Ti piace The Accountant 2 ?