The Acolyte ha bruciato 230 milioni di dollari prima di svanire

Quello che doveva essere un nuovo audace capitolo della saga di Star Wars si è rivelato uno dei fallimenti più dolorosi della Disney. Secondo un rapporto dettagliato di Forbes, Lucasfilm e Disney hanno speso quasi 230 milioni di dollari per The Acolyte, una produzione che è andata fuori controllo molto prima che le telecamere smettessero di girare. I budget sono aumentati a dismisura in anticipo e i costi hanno continuato a salire ben oltre il piano iniziale, anche prima dell'inizio della post-produzione.

Lo spettacolo in realtà è stato lanciato con qualche promessa. Presentata in anteprima su Disney+ nel 2024, The Acolyte ha debuttato come la seconda serie più vista dell'anno sulla piattaforma, dando ai dirigenti la speranza che il pesante investimento possa dare i suoi frutti. Gli incentivi fiscali britannici hanno leggermente attenuato il colpo, ma il pubblico è rapidamente svanito e il passaparola è diventato tossico. Quella che era iniziata come una visione "grandiosa" divenne presto un racconto ammonitore, e la Disney decise silenziosamente di non rinnovare la serie.

Per il cast e la troupe, è una pillola amara. Alcuni attori hanno espresso la speranza che la storia possa un giorno essere ripresa, ma finora non c'è alcun segno di ritorno. La Disney, nel frattempo, continua a scavare nella galassia molto, molto lontana, con il film The Mandalorian & Grogu già pronto per la premiere del 22 maggio.