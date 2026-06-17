The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Guida ad armi, oggetti e consigli

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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è qui, e i fan dei classici giochi d'azione-avventura nello stile A Link to the Past, Chrono Trigger o Secret of Mana si aspettano una sorpresa, poiché Elliot offre un'avventura fortemente ispirata a questi titoli, oltre a un gameplay fluido e confortevole che attraversa mille anni di storia.

Abbiamo già condiviso le nostre impressioni sul gioco nella nostra recensione, ma ora possiamo dirvi in dettaglio cosa dovete tenere a mente quando iniziate il gioco da zero o quando caricate i dati di salvataggio dalla demo. Tuttavia, questa guida a consigli, uso delle armi, oggetti e incantesimi offre il modo più divertente per progredire, senza svelare troppo. A volte sarà impossibile saltare in certi luoghi in epoche specifiche per trovare certi oggetti, quindi tieni presente questo prima di leggere questa guida. Che l'avventura abbia inizio!

1. Non silenziare la tua compagna Faie, ma puoi abbassare il volume se vuoi

Se hai seguito la nostra copertura di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales nelle ultime settimane, saprai che una delle principali lamentele sulla demo era che la piccola fata che ci accompagnava nella nostra avventura, Faie, fosse un po' chiacchierona. Ricorda molto un'altra fata di una terra lontana chiamata Hyrule che—beh, probabilmente puoi immaginare dove sta andando a parare.

Il fatto è che Square Enix ha deciso di giocare sul sicuro e aggiungere un'opzione di menu per abbassare il suo entusiasmo e il volume, anche se sconsiglierei di farlo. Innanzitutto, perché il doppiaggio di Brenna Larsen (inglese) e Rua Miyauchi (giapponese) è davvero buono. In secondo luogo, e molto più importante: molti degli indizi di cui hai bisogno per uscire da un vicolo cieco sono forniti dal tuo piccolo compagno. Forse stai esplorando un dungeon e non hai trovato quello che cercavi... Quindi potrebbe suggerire di continuare la missione, ma in un momento diverso. Ti farà anche sapere quando c'è un baule nelle vicinanze, anche se non l'hai ancora visto, o anche uno dei 50 gatti sparsi per Philabieldia che fungono da collezionabili (e anche qualcosa di più).

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2. Il tuo piccolo amico ha la magia - sii creativo con essa

Faie non si limita a dare buoni consigli e a farti impazzire con i suoi commenti incessanti (sto scherzando); È anche un essere magico, e durante l'avventura troverai santuari magici dove puoi sbloccare diversi poteri per lei. Questi poteri non sono solo essenziali per aprire nuove strade da seguire, ma possono anche essere usati in combattimento. Non esiste una guida definitiva su quali usi siano migliori per ogni situazione, ma eccone alcune opzioni interessanti:

Accendi: Le lumache bomba muoiono e lasciano cadere i loro esplosivi accesi, costringendoti a fuggire dalla loro area d'effetto. Ma se mandi Faie con la potenza di fuoco attivata, i nemici esploderanno all'istante. Cogli l'occasione per radunare più nemici nella stessa area e farli saltare in aria. Puoi anche usare Ignite contro nemici meccanici, poiché sono vulnerabili al fuoco.

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Ricevuto: Faie si trasforma in una copia esatta di Elliot, completa delle sue armi, oggetti lanciati e abilità. Negli enigmi e nell'esplorazione, questo è utile per premere due interruttori contemporaneamente, ad esempio, ma in combattimento puoi sfruttare al massimo quel breve periodo di attivazione per infliggere danni doppi ai boss o eliminare grandi gruppi di nemici.

Sprint: Correre è probabilmente la migliore abilità di tutto il gioco. Una grande parte dei percorsi che dovrai percorrere con Elliot sarà lungo percorsi che hai già percorso diverse volte in tutte le Ere, e questo può rendere il giro ripetitivo. Se corri, ci arriverai in un attimo. Se cade, il tuo orgoglio subirà un colpo, ma non perderai salute. Ricordati solo di premere L per fermarti, o finirai in fondo a una scogliera più di una volta...

Curvatura: Puoi letteralmente apparire e riapparire ovunque sia Faie sullo schermo. Non è esattamente la scelta migliore in combattimento, soprattutto una volta che hai imparato a bloccare perfettamente con lo scudo, ma ci sono certi boss da cui è difficile sfuggire. Il warp può tirarti fuori da più di un momento difficile lì.

Aspirapolvere: Il potere più letale di Faie, con cui crea un turbine che trascina oggetti e mostri verso il suo centro. Puoi muovere le sfere per attivare gli interruttori, ma se lanci l'incantesimo vicino al bordo di una scogliera e ci sono nemici a terra... Beh, puoi spazzarli via in un colpo solo senza alcuno sforzo.

Inoltre, tutti questi incantesimi possono essere potenziati durante l'avventura, dando a Elliot un vantaggio offensivo extra. Vale davvero la pena tenerlo a mente!

3. C'è un'arma per ogni occasione, ma alcune sono più utili di altre

Ci sono sette tipi di armi in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, e ognuna viene usata in modo radicalmente diverso, anche se alcune sono chiaramente migliori di altre per certe situazioni. Una spada sferra colpi rapidi a distanza ravvicinata, e il suo attacco caricato spara esplosioni di energia in linea retta da lontano. È l'arma più basilare, e anche la più affidabile durante tutta l'avventura. Tieni sempre la mano attrezzata per l'uso con il pulsante Y.

Per il tasto X (arma secondaria), dovrai passare da una opzione all'altra. Archi e bombe sono sempre una scelta utile, ma il loro uso è limitato dal numero di frecce o bombe che porti, e non cadono così spesso quanto vorresti a difficoltà normale e superiori. Nel mio caso, ho finito per dedicare la mia arma secondaria a un'opzione brillante sia per il combattimento di gruppo che per il combattimento a lunga distanza: catene e falci, note anche come kusarigama, sono il mio tipo di arma preferita. L'attacco base è un arco circolare a 360 gradi con te al centro, e danneggia qualsiasi creatura colpisca. L'attacco caricato infligge un potente colpo in avanti e attira anche il nemico colpito verso di te, lasciandolo alla tua mercé per finirlo con la spada.

Tutte le armi hanno anche versioni potenziate e 'leggendarie' sparse per il continente e attraverso i secoli, quindi vale la pena mettere da parte le missioni per procurarsene.

4. Se vedi un edificio con fiamme colorate che bruciano alla porta, cerca sempre di entrare: ne varrà la pena

Come ho già spiegato, la fata fata acquisisce vari poteri magici durante l'avventura che sono essenziali per esplorare il gioco, ma non è l'unica cosa nascosta in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: i Santuari della Vita sono piccole prove, solitamente semplici, dove la ricompensa è sempre un frammento vitale. Raccogli quattro di questi e avrai un cuore completo... Aspetta, è da un altro gioco! Ma il sistema è lo stesso. Ce ne sono molti sparsi ovunque, ma per raggiungerli a volte dovrai trovare un passaggio attraverso le grotte. È ora di esplorare!

C'è un altro santuario, trovato solo nell'Era della Custodia. Il Tempio delle Prove è un'arena di combattimento dove dovrai affrontare ondate di nemici una dopo l'altra, equipaggiati solo con i consumabili che porti e senza poter riposare o recuperare salute tra un'ondata e l'altra. A peggiorare le cose, il potere di resurrezione di Faie non funziona all'interno delle sue mura, quindi se vieni ucciso, dovrai ricominciare tutto il processo da capo. Ci sono quattro livelli di Prova, e i primi due sono i più importanti, poiché ti permettono di sbloccare slot per equipaggiare accessori, quindi non appena il gioco ti avvisa che è disponibile una nuova sfida, preparati e rendila una priorità nel completarla.

5. Fiale e accessori - non uscire mai di casa senza di esse

Le fiale vuote ti permettono di portare pozioni curative, oltre ad altri tipi di difesa e potenziamenti agli attacchi. Ce ne sono anche alcuni meno comuni, per ricaricare completamente il potere magico di Faie, o alcuni dicono addirittura che esista un tipo speciale che ti permette di passare inosservato ai nemici... In pratica, cerca di raccogliere quante più fiale possibile. Il negozio di ogni insediamento di Era vende una nuova fiala la prima volta che arrivi, e puoi ottenere il resto completando alcune missioni secondarie nel gioco. Ancora una volta, vale la pena prendere qualche fiale e ricordarsi di tornare dai mercanti per farle riempire con pozioni curative, dato che è l'unico modo per rifornirle.

Gli accessori sono un po' più difficili da reperire e rappresentano i poteri passivi più importanti del gioco. Ci sono in totale 20 accessori, e quasi tutti sono davvero utili, anche se ce n'è uno in particolare che devi assolutamente prendere fin dall'inizio: il Mantello del Flutterer, che si trova nel negozio principale del Regno di Huther, nell'Era della Protezione (il primo negozio del gioco). Il suo prezzo di 1.000 gules potrebbe scoraggiarti all'inizio, ma ti prometto che il gioco è completamente diverso una volta che lo hai e equipaggiato. In effetti, probabilmente sarà quello che avrai sempre equipaggiato. Il mantello ti permette di fluttuare in aria per qualche secondo mentre salti, rendendolo lo strumento migliore per esplorare i dungeon fin dall'inizio del gioco.

Anche se non è essenziale fino alla fine dell'avventura, il Manuale delle Subacquee è un altro che Elliot dovrà imparare durante i suoi viaggi. Si trova nelle Rovine d'Acqua nell'Età della Ricostruzione e, grazie a essa, potrai attraversare tronchi galleggianti nei fiumi e nuotare attraverso porte allagate. Se vuoi mantenere la mappa il più aperta possibile fin dall'inizio, è proprio questo che ti serve.

6. Gatti e Gemme Magicite: I migliori amici di un avventuriero

All'inizio del gioco, incontrerai un personaggio del villaggio che si considera il più grande fan dei gatti al mondo. Se lo aiuti a conquistare i gattini e gli mandi un certo numero di loro, ti darà grandi ricompense. Ci sono in totale 50 gatti sparsi per tutto il gioco. La cosa buffa è che questo tizio è sempre disponibile, indipendentemente dall'epoca in cui ti trovi... Hmm, interessante.

C'è un altro personaggio che riappare sempre in ogni era di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: il mercante di Magicite. Questo misterioso mercante parla a malapena durante il gioco e passa il tempo a creare gemme Magicite (che conferiscono statistiche e passive alle armi e allo scudo di Elliot). Più frammenti di gemma gli porti, più diventerà bravo a crearle, e più rare saranno loro. E più sono rari, migliori sono le passive e le statistiche. Semplice.

Quello che non sarà così semplice è migliorare lo slot per i cristalli equipaggiati su ogni arma. Questi potenziamenti Magicite sono molto costosi, ed è proprio qui che spenderai la maggior parte dei soldi raccolti durante l'avventura, a parte le pozioni curative. Non è che si possa comprare molto altro...

Per equipaggiare gemme su ogni arma, puoi sceglierle tu stesso, ma ti consiglio di lasciare che Faie si occupi di scegliere le migliori quando ne hai raccolte alcune. Basta premere un pulsante e lei si occuperà del resto.