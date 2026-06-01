The Adventures of Elliot: The Millennium Tales richiederà circa 30 ore per essere completato

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Square Enix ha offerto ultimamente ogni tipo di gioco HD-2D e un aspetto in cui questi giochi sembrano condividere una certa somiglianza è la loro scala piuttosto massiccia. Sono RPG che richiedono decine o decine di ore per superare solo la trama, con ancora più tempo di gioco disponibile per chi vuole vedere tutto ciò che hanno da offrire.

Detto questo, potresti essere curioso di sapere come si confronta il prossimo The Adventures of Elliot: The Millennium Tales e quanto tempo dovresti dedicare quest'estate per far sì i titoli di coda del gioco? Se sì, abbiamo recentemente intervistato il direttore del gioco Shota Fukebara, dove ci abbiamo chiesto della durata del gioco e di come si confronta con Bravely Default e Octopath Traveler sotto questo aspetto.

"Direi che ci vogliono circa 30 ore per una partita standard, e circa 50 ore se ti immergi davvero ed esplori ogni centimetro della mappa attraverso tutte le Ere. Tra le mappe e le Ere ci sono molte attività opzionali, e man mano che sblocchi più magia di Faie, avrai accesso a nuovi minigiochi, quindi il tempo totale di gioco dipende infine dal giocatore e da quanto ti senti avventuroso.

"La nostra storia si svolge in più epoche all'interno del mondo di Philabieldia. In quanto tale, l'ambientazione è confinata al continente di Philabieldia, ma questo ci permette di esplorare in profondità quattro epoche distinte, offrendo una narrazione ricca che trasmette un forte senso di scala e storia. Di conseguenza, potrebbe essere difficile fare un confronto diretto."

Quindi, inutile dire che passerai parecchio tempo a Philabieldia quando The Adventures of Elliot: The Millennium Tales uscirà il 18 giugno su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. Puoi leggere l'intervista completa con Fukebara qui e avere un assaggio del gioco oggi stesso, dato che è disponibile una demo che offre ore e ore di contenuti con progressi trasferibili al gioco completo al lancio.